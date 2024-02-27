台14砂石車雙黃線彎道逆向超車 對向賓士廂型車急煞躲過一劫

駕駛行經台14線埔霧公路約74.5K仁愛橋路段，直擊對向砂石車違規跨越雙黃線超車，賓士廂型車被迫煞車。（圖擷自爆料公社二社攝）

2024/02/27 09:38

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉台14線埔霧公路多路段為雙黃線禁止超車，但昨天下午1部砂石車行經約74.5K仁愛橋路段，違規跨越雙黃線，想超越前方另1部載運怪手的拖板車，卻不顧對向已有來車，差點迎面撞上前方賓士廂型車，嚇得賓士車及拖板車駕駛趕緊煞停，才避免一場對撞事故，全程被後方車輛行車記錄器拍下，駕駛怒批「這勇氣誰給的？要死也不用拖大家陪你啊！」

民眾在爆料公社二社PO出行車記錄器影片，指出26日下午2點18分左右，開車行經台14甲線（實際應為台14線埔霧公路約74.5K霧社往埔里方向，近仁愛橋附近），遇到1部砂石車於雙黃線彎道違規超車，認為情況超驚險。

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當時前方賓士廂型車正常速度行駛，對向已有1部載運怪手的拖板車正準備會車，突然後方1部砂石車違規跨越雙黃線想要超車，完全佔用對向車道，迫使賓士廂型車緊急煞車，前方的拖板車駕駛見狀也趕緊煞停，避免可能發生的事故或交通打結，直到拖板車通過後，砂石車才駛回正常車道，結束一場虛驚。

網友則是批評「砂石車駕駛的行為不EY（意外）」、「垃圾砂石車趕投胎自己去」、「明明就沒有空間可以讓他擠進來啊」、「轉彎處還雙黃線逆向超車」、「急著去投胎」。

縣警局交通隊表示，砂石車駕駛已經違規，根據道路交通管理處罰條例45條第1項第3款可處600元以上1800元以下罰鍰並記點，將根據檢舉影片內容進行開罰，也呼籲民眾行車勿跨越雙黃線逆向行駛，以免發生事故害人害己。

砂石車違規跨越雙黃線逆向行駛想超越載運怪手的拖板車不成，最後又駛回原車道，但已令對向賓士廂型車駕駛飽受驚嚇。（圖擷自爆料公社二社）

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