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事隔1年多！水上怪手曾文溪「大海撈針」 尋台南88槍案衝鋒槍

台南學甲88槍槍擊案的犯案衝鋒槍，至今未尋獲，警方今天出動水上怪手到曾文溪河床再次打撈。（民眾提供）

台南學甲88槍槍擊案的犯案衝鋒槍，至今未尋獲，警方今天出動水上怪手到曾文溪河床再次打撈。（民眾提供）

2024/07/13 18:59

〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲88槍槍擊案的犯案衝鋒槍，至今未尋獲，學甲警分局今天（13日）出動水上怪手到曾文溪河床搜尋，事隔1年2個月再次打撈，可說大海撈針，明天將持續打撈行動。

學甲88槍槍擊案有8名被告，只有主嫌洪政軍、槍手孔祥志被羈押至今，洪政軍被一審重判10年，孔祥志被判8年；2人在去年1月被押解返台後，台南警方專案小組曾依據孔的供詞找尋犯案的機車和衝鋒槍。

孔祥志在2022年11月10日凌晨犯案後，依事前計畫，當天凌晨3點多，騎乘機車跑到台南西港區溪埔寮曾文溪堤防，人車槍再搭乘事前準備的竹筏從曾文溪南岸下水，船行幾分鐘後先將機車丟進曾文溪內，船行約再30秒後，再將作案衝鋒槍丟進曾文溪內。

警方專案小組多次借提孔祥志，依據他的描述，大舉出動到曾文溪打撈，甚至出動義消特搜、海軍水下作業大隊、海巡署側掃聲納系統協助，才在去年4月28日在曾文溪內將作案機車打撈上岸，但衝鋒槍始終未尋獲。

為了補足犯案證物，搜尋88槍案衝鋒槍的打撈行動今天在靠近曾文溪北岸西港區的水域，且須選在退潮水位較低時段，怪手在水中挖掘、翻找。

孔嫌當晚搭竹筏在曾文溪丟棄槍和機車滅證，因夜色黑暗，打撈搜尋位置只能從孔的供詞、溪床寬約200多米、船速、大概方位、水流去推估，要打撈到衝鋒槍極不容易。

警方出動水上怪手到曾文溪河床搜尋衝鋒槍。（民眾提供）

警方出動水上怪手到曾文溪河床搜尋衝鋒槍。（民眾提供）

去年4月28日，警方在台南曾文溪內將學甲88槍槍擊案的作案機車打撈上岸，但衝鋒槍始終未尋獲。（資料照）

去年4月28日，警方在台南曾文溪內將學甲88槍槍擊案的作案機車打撈上岸，但衝鋒槍始終未尋獲。（資料照）

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