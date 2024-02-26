影像曝光！砂石車司機忘收防塵網沿路開 纏住紅綠燈吊半空中

台中陳姓砂石車司機，今天中午開車行經太平區太堤東路，疑因疏忽未將後方防塵網放下，造成高度太高撞上紅綠燈號誌。（記者陳建志翻攝）

2024/02/26 20:27

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名陳姓（38歲）砂石車司機，今天中午駕駛砂石車行經太平區太堤東路時，疑似疏忽未放下後車斗的防塵網，在通過太堤東路與工業17路口時，高聳的防塵網纏住紅綠燈號誌，造成號誌受損吊在半空中，所幸沒有人員傷亡，警方獲報趕來處理，依違反「道路交通管理處罰條例」開罰，並通知市府權責單位修復及求償。

這起意外發生在今天中午12點9分左右，一輛由陳姓男子（38歲）駕駛的砂石車，沿太平區太堤東路往大里方向行駛，行經太堤東路與工業17路路口，後車斗的防塵網疑因疏忽沒有放下來，因高度太高，當場撞上路口的紅綠燈號誌。

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紅綠燈號誌在瞬間巨大的拉扯力下破損，並吊在半空中搖搖欲墜，陳姓駕駛因瞬間的拉扯察覺車子後方勾到東西趕緊減速停車，並將車子停靠在路邊。

太平交通分隊獲報立刻派人到場處理，現場進行酒測，陳男並沒有酒精反應，將依道路交通管理處罰條例第29條第1項1款製單舉發，最高可處新台幣18000元，另燈號壞損部分，已通知市府權責單位修復及求償。呼籲民眾駕車應再次檢視車況，裝載貨物應注意勿有超高、超寬等情事，以維護交通安全。

台中太平區太堤東路與工業17路路口的紅綠燈號誌，今天中午被砂石車忘記放下的防塵網撞壞，吊在半空中搖搖欲墜。（記者陳建志翻攝）

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