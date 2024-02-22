砂石車右轉擦撞機車雙載夫婦輾死妻 雄警加強取締大型車違規

內門區今早發生砂石車擦撞機車釀1死的交通事故。（民眾提供）

2024/02/22 17:00

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夫妻騎機車遭右轉台3線砂石車擦撞 後座妻魂斷輪下

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市內門區今早（22日）發生砂石車右轉時，疑因內輪差視覺死角擦撞機車，輾死後座乘客，高雄市交通大隊指出，為防制大型車交通事故，持續進行大型車違規稽查取締，今年到本月21日共取締2842件，另外，今年大型車交通事故統計共471件。

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高雄警方統計，今年1月1日到2月21日，已取締大型重車各項重點執法件數共2842件，計有超載185件、違規轉彎409件、爭道行駛111件、載運貨物不穩妥32件、行車視野輔助系統19件、違反管制路線1456件及違規停車630件等。

此外，1月1日到2月21日大型車全般交通事故迄今共471件，比去年同期503件減少32件，降幅達6％。高雄警方將持續規劃專案勤務加強取締大型車等重點違規項目。

交通大隊指出，分析大型車易生嚴重事故原因，為車輛轉彎時產生視野死角，行人或機慢車常因併行或直行時進入大型車右轉的盲區導致。故警方除加強攔檢執法外，針對轄內大型車業者或交通公司，敦促檢視大型車輛行車視野輔助系統等安全設施是否安裝完備，並約制所屬司機遵守交通安全規則，促請業者正視與管理。

另外，警方持續規劃各年齡層宣導內輪差、視野死角及防禦駕駛等觀念，盼藉由行政手段降低事故發生率。

交通大隊呼籲用路人，應正視「大型車之內輪差與駕駛視線死角」等潛在危險，務必保持安全距離，勿緊臨併行或因一時方便而違規超車，避免遺憾事故發生。

高市警方今年為止，針對大型車違規已取締2842件。（高雄市交通大隊提供）

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