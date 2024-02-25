國中情侶偷嚐禁果14次！女生表哥動私刑教訓少年 法院判賠錢

2位表哥「用刑」持木棍毆打少年屁股20下，但少年反告求償，高等法院判2位表哥連帶賠償少年3萬元確定。（記者楊國文攝）

2024/02/25 23:45

〔記者楊國文／台北報導〕桃園一對國中生情侶偷嚐禁果多達14次，少女被母親發現後，騙稱「被硬上」。母親帶著少女的2位表哥上門興師問罪，少年父親問少女「怎麼做能消氣、原諒兒子？」，結果2位表哥「公親變事主」，持木棍毆打少年屁股20下了事。少年不滿屁股被毆打成傷，提告求償，一審以2位表哥使用暴力動用私刑，判應連帶賠償少年15萬元，高等法院改判2位表哥連帶賠3萬元確定。

2019年9月21日至2020年7月底期間，當時14歲的少年和剛上國中的12歲少女交往後展開熱戀，2人從2020年4月至6月間共發生14次性關係。

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不久，少女母親無意間從少女的手機對話紀錄發現此事，逼問後，少女情急之下佯稱被對方強迫發生性關係，少女母親氣得找少女2位表哥及其3位友人，拉著女兒前往少年家理論。少女發現事情鬧大了，怕少年被毆打，傳訊息告知少年要有心理準備。

少女、母親一行人抵達後，少女母親劈頭就質問少年「你是用強的嗎？你承不承認？」，少年一時害怕，竟稱少女被強迫發生性關係。少年父親見狀，問少女「怎麼做能原諒兒子？」，雙方最後取得共識，由少女2位表哥代表「用刑」，輪流持木棍毆打穿長褲的少年屁股多達20下才離去。

少年屁股被毆打後呈現紅腫、瘀傷，家人為小心起見，予以拍照存證；少女家人事後仍提告，但調查認定少年和少女乃合意性交，少年未涉強制性交犯行。

少年不滿少女母親帶著少女的2位表哥上門施暴、毆打屁股成傷、及恐嚇，提告要求3人連帶賠償他50萬元、父親10萬元，另外，少年指控2位表哥誣指他涉嫌強制性交不法，侵害人格權，索賠30萬元、父親10萬元。

桃園地院審理認為，此案起因於少女稱遭少年性侵，她的2位表哥才陪同前往理論，卻未審先判，訴諸暴力動用私刑毆打少年，判2人應連帶賠償少年15萬元，至於少年其他求償，均被駁回。少女2位表哥不服判決，提起上訴。

高等法院認為，少年屁股雖然被少女的2位表哥毆打致紅腫、瘀傷，擦藥一個多星期才痊癒，但認定一審判決金額過高，改判2人僅須連帶賠償3萬元確定。

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