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    他崩潰發文！女友愛愛突喊「放進來要加錢」 網笑：確定不是包養？

    原PO表示，女友在親熱時說「放進來紅包錢要多一點」，讓他感到有些難過。示意圖，與本新聞無關。（情境照）

    原PO表示，女友在親熱時說「放進來紅包錢要多一點」，讓他感到有些難過。示意圖，與本新聞無關。（情境照）

    2023/01/28 23:07

    〔即時新聞／綜合報導〕農曆春節到來，許多人最期待的就是領壓歲錢。不過，一名男網友說，過年和女友親熱時，女友竟說：「要放進來的話，紅包錢要多一點唷。」讓他感到有點心寒。文章貼出後，引發網友議論。

    男網友在Dcard上以「過年跟女友愛愛需要加錢」，他表示，和女友在一起8個月，出門玩要開房間、甚至連保險套都是他出錢，兩人一起吃300元以上的餐廳也都是他付，女友會負責比較小筆的吃飯開銷，「我對她在錢這部分比較沒那麼計較，畢竟是自己女朋友」。

    原PO透露，兩人是遠距離戀愛，過年期間女友來家裡吃飯，晚上兩人在房間親熱時，女友卻突然迸出一句：「要放進來的話，紅包錢要多一點唷。」原PO表示，原本就有承諾女友要包6000元的紅包，但聽到這句話當下還是有點不知所措。他問女友想要多少，對方回答：「那就1萬2000就好了，因為過年上班都有加班費，所以愛愛也可以有吧！」

    原PO表示，自認對女友還算大方，但這件事情確實讓他有點難過，也開始懷疑，能不能和這個女生繼續走下去。

    文章貼出後，引發許多討論「笑死！怎麼有種在賣的既視感」、「文章第一句應該改成『包養了援交妹八個月』才對」、「這個職業病有點重啊！兄弟回收別亂撿」、「把自己當妓女，也真的賣了，你也嫖了，銀貨兩訖互不相欠了，你還留著過年？」、「確定不是在被包養嗎」。

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