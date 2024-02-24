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蔣萬安再視察慶城街工地塌陷 稱除東側外其餘監測數值正常

台北市長蔣萬安今上午10時55分再度到現場視察並受訪說明狀況。（記者楊心慧攝）

台北市長蔣萬安今上午10時55分再度到現場視察並受訪說明狀況。（記者楊心慧攝）

2024/02/24 12:23

〔記者楊心慧／台北報導〕位於北市松山區慶城街和興安街交叉路口的一處工地，昨（23日）晚間9時許發生地基塌陷，現場目測初估下陷範圍長4公尺、寬30公尺、深度1.5公尺，台北市長蔣萬安今上午10時55分再度到現場視察並受訪說明狀況，表示目前已符合安全目標值，將持續回填，目前只有地面塌陷處的東側超過15公分，其餘比對的監測數值都正常，無地面塌陷、鄰房傾斜的狀況。

蔣萬安說明，目前持續進行灌漿回填作業，目前為止回報，已回填360立方公尺，回填的高度也來到地面下2.9公尺，也就是達到3公尺、已是符合安全目標值，將持續回填，預計在中午12時左右就會完成回填作業。

蔣萬安表示，「我們也進行相關數據的比對、檢測，目前了解只有在大家所看到的地面塌陷處的東側超過15公分，其餘西側、南側、北側比對的監測數值都正常，且也沒有地面塌陷、鄰房傾斜的狀況」。

蔣萬安說，針對這側樹木避免傾倒且屆時回填後，樹木也可能無法存活，所以今天上午已完成4棵黑板樹的移除，至於管線、自來水管線這側，水柱檢測後並沒有漏水情形，「但我們還是透過透地雷達檢測，將會持續監測」。

蔣萬安指出，至於管線，這側並沒有瓦斯管線開關閥，包括雨水、污水、電力、電信管線，檢測後也都屬於正常安全，還是要求包括水利處、工務局全面清查，確認沒有任何破損、安全，並依建築法規進行勒令停工及開罰，接下來會持續監控狀況，確定在基地內側的回填完成後，各管線安全無虞，就會進行路面的灌漿回填。

媒體詢問本次處理與過去比較快，蔣萬安回應，每次事件發生都會做檢視，機制只要完善、人員落實機制運作，其實反應就會非常快速，現階段就是即刻的把回填作業完成後，讓一切恢復正常。

民進黨台北市議員許淑華建議，市府應要求業者加聘大地工程技師，並由外審單位協助督導工地；蔣萬安說，第一時間就有邀集四大技師公會，不管是技師結構、大地等公會及建築師公會皆參與，也非常謝謝里長到場協助各項監測，這部分第一時間都有溝通聯繫。

昨天自9時許發生地基塌陷後，市府便立即派人處理，目前持續進行灌漿回填。（記者楊心慧攝）

昨天自9時許發生地基塌陷後，市府便立即派人處理，目前持續進行灌漿回填。（記者楊心慧攝）

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