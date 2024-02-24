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北市慶城街工地地基塌陷！建管處估中午搶修完成回填

慶城街工地塌陷。（記者陳奕劭攝）

慶城街工地塌陷。（記者陳奕劭攝）

2024/02/24 10:10

〔記者陳奕劭／台北報導〕台北市松山區慶城街和興安街交叉路口的一處工地，昨晚（23日）發生地基塌陷，工地旁有4輛停在路邊停車格的轎車，車身隨著地基塌陷傾斜，幸無人傷亡。台北市建管處今早（24日）與台北市土木技師公會到場了解最新情況。台北市建管處副處長羅文明表示，預計今天中午完成導溝回填作業，早上會做透地雷達檢測。此外，週六、日兩天維持道路封閉，希望週一恢復通行。

羅文明說明，初估導溝破壞長度約40公尺長、寬度約1.2公尺、深度14公尺，早上7點半回填251方混擬土，預計今天中午完成導溝回填作業。查現有管線最接近工地的是自來水管，目前沒有漏水狀況，早上會做透地雷達檢測。

媒體詢問開罰進度，羅文明回應，目前以造成工地災變，違反相關規定為由開罰18萬，現在因為是假日，週一會寄送罰單給業者。媒體詢問監測進度，羅文明說，目前沒有監測資料，昨晚做完以後今天會公布。被問慶城街封路進度，羅文明說，目前六日兩天維持道路封閉，希望週一恢復通行。

台北市土木技師工會理事長莊均緯表示，第一時間擔心是連續壁問題，但這案子與以往差異很大，是連續壁前置作業的導溝，這案子原本有舊房子，它本有舊有的連續壁、地下室外牆。

莊均緯指出，發生災變的主要原因是他們當初做深導溝，部分施作在原有的連續壁，深導溝破除原有的連續壁與外牆，但因為裡面有不連續面，造成深導溝開挖14公尺時產生弱面，原有地下室外牆與不連續面推擠進來變位了，導致原有深導溝的側壁壓變形後，產生突發現象。

台北市土木技師工會理事長莊均緯（圖左）羅文明（圖右）早上視察後受訪。（記者陳奕劭攝）

台北市土木技師工會理事長莊均緯（圖左）羅文明（圖右）早上視察後受訪。（記者陳奕劭攝）

工地持續進行搶修。（記者陳奕劭攝）

工地持續進行搶修。（記者陳奕劭攝）

工地持續進行搶修。（記者陳奕劭攝）

工地持續進行搶修。（記者陳奕劭攝）

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