韓粉內鬨！拍片影射「杏仁哥」騙財騙色 「K叫獸」這原因逃過官司

前高雄市長韓國瑜被罷免後，韓粉鬧內鬨互指對方不是，「K叫獸」林駿朋拍影片向「杏仁哥」吳育全道歉仍被告。（翻攝Youtube）

2024/02/23 21:25

〔記者鮑建信／高雄報導〕前高雄市長韓國瑜被罷免後，韓粉鬧內鬨互指對方不是，自稱「最強菜農」林佳新、直播主林仕鵬和郭伯勳，將蒐集到的資料，提供予「K叫獸」林駿朋，製作2支不實影片，涉嫌抹黑「杏仁哥」吳育全騙財騙色，因而被控誹謗案，高等法院高雄分院指吳育全提告已逾六個月追訴期限，判決公訴不受理定讞。

2020年7月間，被告林駿朋依據被告林仕鵬、郭伯勳與林佳新提供素材及教導製作，拍攝「K叫獸：如何賺取公共財」及「K叫獸：若要人不知除非己莫為」影片2支，並以「花生哥」一詞影射綽號「杏仁哥」的吳育全，並在同年9月及11月間上傳至Youtube網站，指摘吳向他人訛詐金錢、行為脫序、不遵守法紀，及騙取他人肉體等事，林等4人因而涉嫌誹謗罪。

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雄檢偵查時，林駿朋和林仕鵬坦承製作影片，但林仕鵬辯稱沒有用吳育全的名字，沒有人會知道他們講的是誰，除非有人對號入座；林佳新則否認涉案，辯稱林駿朋製作影片的時候根本不認識他，知道影片的時候已經散布出去了，影片一看都知道是在指涉誰，但沒有直接點名是誰，應該是可受公評的事情。

檢方根據林仕鵬提供的LINE對話紀錄，發現影片是他們4人共同製作，因此偵結後依誹謗罪起訴4人。

高雄地院法官開庭審，發現吳育全在2020年11月30日，自友人處得知該影片，告訴期限應自同年11月30日起算6個月，他卻在2021年9月30日才提出告訴，已逾半年追訴期限，因此裁定公訴不受理。

吳育全不服上訴高雄高分院，要求改判有罪，合議庭法官調查，原審認事用法，並無不妥，判決駁回並定讞。

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