就是要買同一雙限量kobe鞋 蒐藏家1個月被騙2次「氣詐」

警方建議，盡量不要在沒有第三方認證的交易平台上購物，否則遇上詐欺會求助無門。（記者王捷翻攝）

2024/02/23 17:06

〔記者王捷／台南報導〕4年前NBA傳奇球星柯比·布萊恩（Kobe Bryant）在搭乘直升機時失事身亡，令不少球迷惋惜，以Kobe設計的鞋款也跟著停產。台南一位陳姓蒐藏家，為了買限量版的Kobe5代球鞋，1月時砸了2萬多被騙，他因此向警方報案，2月又因為想買同一雙鞋2度被騙，他氣憤地向警方說：「要把詐騙集團抓出來。」

Kobe5代球鞋雖然出了復刻板，但原版被部分蒐藏家認定是Kobe系列最為經典同時也是「水很深」的款式，同時該款球鞋有許多限量配色、花紋，一雙限量球鞋在二手交易賣到上萬很常見，陳姓買家就是蒐集球鞋的玩家，他在今年1月時，在臉書的二手交易平台認識一位賣家，宣稱要拋售Kobe5的限量花色款，跟Kobe6一起賣。

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陳男認為很划算，沒有多考慮便匯了2萬多，結果沒等到球鞋卻等到空紙盒，他氣到向警方報案，結果才知道匯款的帳戶被警示，而原本在臉書上的賣家帳號也消失，不過陳男沒有因此心生警惕，2月時又碰到詐團偽裝的賣家聲稱有一雙Kobe5代要出售，他又匯了9千元買鞋，結果再次收到一盒空紙盒，他到派出所報案，才知道他1個月內被同雙鞋騙2次。

警方指出，有一些高價品，最好選擇有第三方收款的網拍平台購買，在社交APP購物很容易遇到詐騙，如果非不得已需要在較不安全的平台購物，最好採用面交，否則錢一旦匯出去，很快就會被詐團洗到另一個帳戶，幾乎不可能追回。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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