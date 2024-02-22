台中阿公信老友砸70萬「投資穩賺」 警：標準龐式騙局

賴翁到農會要臨櫃匯款70萬元投資，險些遇詐。（警方提供）

2024/02/22 18:45

〔記者許國楨／台中報導〕台中市7旬賴姓老翁聽信老友「穩賺」建議，前天到農會要匯款70萬元投資，但因該匯款帳戶已被警示，農會行員通知警方到場，警方發現賴翁欲投資標的，是佯裝成標會模式的龐式騙局，都是拿被害人的本金當利息支付給被害人，最後討不回本金，幸警銀及時阻詐。

台中市第五分局東山所當天下午接獲大坑農會通報，73歲賴姓老翁欲匯款70萬元至不明帳戶，疑似遭受詐騙，農會行員關懷詢問後發現疑點，立即請求警方協助，警員洪榮斌迅速趕抵，向賴翁瞭解其匯款的目的及對象，賴翁拿出一張單子告知，此投資是認識40年的老友所介紹，還拍胸脯保證，用台語說「一定賺錢的」。

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洪員一聽直覺有異，告知賴翁，「天下沒有白吃的午餐」，也沒有保證賺錢的投資管道，因此將賴翁提供的帳戶交由同事查詢，查證同時，農會行員也發現該匯款帳戶過去曾受警示，一同與向賴翁揭露這是使用標會模式的詐騙，以高利率和保證獲利吸引投資人，使用投資人所投資的錢作高獲利給予前期投資人，最後根本討不回本金的龐氏騙局。

賴翁的兒子隨後由警方通知到場，在眾人勸說下成功阻止了匯款，防止進一步受騙；第五分局提醒民眾當心投資詐騙，做任何投資前一定要清楚了解所投資的是什麼公司背景，即使是熟人介紹，其也可能也是受害人並不清楚所投資的公司，呼籲有疑問者應撥打165或110專線查證，以免受騙上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

經警方勸阻及時阻詐。（警方提供）

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