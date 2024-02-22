為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台中阿公信老友砸70萬「投資穩賺」 警：標準龐式騙局

賴翁到農會要臨櫃匯款70萬元投資，險些遇詐。（警方提供）

賴翁到農會要臨櫃匯款70萬元投資，險些遇詐。（警方提供）

2024/02/22 18:45

〔記者許國楨／台中報導〕台中市7旬賴姓老翁聽信老友「穩賺」建議，前天到農會要匯款70萬元投資，但因該匯款帳戶已被警示，農會行員通知警方到場，警方發現賴翁欲投資標的，是佯裝成標會模式的龐式騙局，都是拿被害人的本金當利息支付給被害人，最後討不回本金，幸警銀及時阻詐。

台中市第五分局東山所當天下午接獲大坑農會通報，73歲賴姓老翁欲匯款70萬元至不明帳戶，疑似遭受詐騙，農會行員關懷詢問後發現疑點，立即請求警方協助，警員洪榮斌迅速趕抵，向賴翁瞭解其匯款的目的及對象，賴翁拿出一張單子告知，此投資是認識40年的老友所介紹，還拍胸脯保證，用台語說「一定賺錢的」。

洪員一聽直覺有異，告知賴翁，「天下沒有白吃的午餐」，也沒有保證賺錢的投資管道，因此將賴翁提供的帳戶交由同事查詢，查證同時，農會行員也發現該匯款帳戶過去曾受警示，一同與向賴翁揭露這是使用標會模式的詐騙，以高利率和保證獲利吸引投資人，使用投資人所投資的錢作高獲利給予前期投資人，最後根本討不回本金的龐氏騙局。

賴翁的兒子隨後由警方通知到場，在眾人勸說下成功阻止了匯款，防止進一步受騙；第五分局提醒民眾當心投資詐騙，做任何投資前一定要清楚了解所投資的是什麼公司背景，即使是熟人介紹，其也可能也是受害人並不清楚所投資的公司，呼籲有疑問者應撥打165或110專線查證，以免受騙上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

經警方勸阻及時阻詐。（警方提供）

經警方勸阻及時阻詐。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
澳洲19歲青少年利用AI仿聲詐騙 盜光退伍老兵38萬積蓄
2024/02/22 16:53

澳洲19歲青少年利用AI仿聲詐騙 盜光退伍老兵38萬積蓄
詐團化身「假女兒」騙老翁250萬 「正牌」女兒設局逮車手
2024/02/22 15:03

詐團化身「假女兒」騙老翁250萬 「正牌」女兒設局逮車手

石材專業後盾 松益發讓首購族享尊榮
港人來台失蹤近1個月 結果是當詐團車手被逮了
2024/02/22 13:43

港人來台失蹤近1個月 結果是當詐團車手被逮了
女子臨櫃提領千萬現鈔疑遇詐？ 警到場護鈔虛驚一場
2024/02/22 09:51

女子臨櫃提領千萬現鈔疑遇詐？ 警到場護鈔虛驚一場
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播