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2/22大樂透、威力彩頭獎摃龜！今彩539頭獎落台南 春節大紅包開出16組

今晚（2月22日）開獎的第113000046期今彩539頭獎1注獨得；第113000027期大樂透頭獎及第113000016期威力彩頭獎均摃龜；第113000027期春節大紅包開出16組。（本報合成）

今晚（2月22日）開獎的第113000046期今彩539頭獎1注獨得；第113000027期大樂透頭獎及第113000016期威力彩頭獎均摃龜；第113000027期春節大紅包開出16組。（本報合成）

2024/02/22 22:22

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月22日）開獎的第113000046期今彩539頭獎1注獨得，由台南市玉井區玉田里中山路376號1樓「吉來旺彩券行」開出；第113000027期大樂透頭獎及第113000016期威力彩頭獎均摃龜；第113000027期春節大紅包開出16組，還有5組尚未開出，將於下期（23日）繼續加開大紅包獎項。

第113000027期大樂透中獎號碼「09、11、18、31、39、46，特別號：05」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得114萬3330元；參獎共55注中獎，每注可得4萬4773元；肆獎共127注中獎，每注可得1萬2465元；伍獎共2445注中獎，每注可得2000元；陸獎共3870注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬7945注中獎，每注可得400元；普獎共4萬3992注中獎，每注可得400元。

第113000016期威力彩中獎號碼為「第一區：04、13、14、17、24、25」，第二區：04」，頭獎摃龜，貳獎1注中獎，可得463萬1808元；參獎共17注中獎，每注可得15萬元；肆獎共61注中獎，每注可得2萬元；伍獎共477注中獎，每注可得4000元；陸獎共2884注中獎，每注可得800元；柒獎共5758注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬9864注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬9424注中獎，每注可得100元；普獎共6萬4935注中獎，每注可得100元。

第113000027期49樂合彩中獎號碼為「09、11、18、31、39、46」，四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共54注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2160注中獎，每注可得1250元。

第113000027期春節大紅包中獎號碼為「03、06、09、16、19、20、35、36、37」，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大紅包」獎項，今日計開出16組，其中16組為單注中獎、各得獎金100萬元。

第113000046期今彩539中獎號碼為「03、05、12、15、33」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共209注中獎，每注可得2萬元；參獎7271注中獎，每注可得300元；肆獎7萬9446注中獎，每注可得50元。

第113000046期39樂合彩中獎號碼為「03、05、12、15、33」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合193注中獎，每注可得1萬1250元；二合9012注中獎，每注可得1125元。

第113000046期3星彩中獎號碼為「612」，壹獎63注中獎，每注可得5000元。

第113000046期4星彩中獎號碼為「9562」，壹獎15注中獎，每注可得5萬元。

相關連結請見︰

第113000027期「春節大紅包」之84組號碼組合對中情形

威力彩、大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

威力彩、大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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