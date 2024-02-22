反噪音出賤招！水電工破壞排水管 樓上房客氣炸搬離

水電工利用謀生專長，涉嫌破壞天花板排水管，導致樓上浴室廁所堵塞，被橋頭地院判罪定讞。（記者鮑建信攝）

2024/02/22 22:08

〔記者鮑建信／高雄報導〕大樓住戶常因噪音起爭執，循民事求償、向環保局申訴、或提告妨害安寧等途經救濟，但白姓水電工卻罕見利用謀生技能，破壞住處天花板內排水管線，讓樓上浴室廁所嚴重堵塞，被橋頭地院依妨害自由罪判刑定讞。

判決書指出，2022年5月27日上午，住高雄市楠梓區某大樓5樓的白姓水電工，不滿樓上房客噪音太大，影響其生活起居，涉嫌持水電工具將天花板上排水管截斷後，裝設球筏開關並開啟，導致樓上主臥室浴廁水管嚴重堵塞，無法排除廢水。

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范姓女房客發現後，向詹姓房東反映此事，並在6月底搬離，詹隨即請工人到場修繕完畢，後來由陳姓房客承租。

不料，11月13日中午，白男不滿噪音再度擾人，又持工具再度破壞排水管線，經陳男回報詹後，雙方終止租約，詹因而懷疑是遭人蓄意破壞，於是向橋頭地檢署提告，要求檢察官查明真相。

轄區警方接獲檢方指示，在去年2月2日持搜索票，前往白男住處搜索，當場查扣球筏開關等證物，白男被依強制罪提起公訴，檢方並聲請簡易處刑。

簡易庭法官審酌他認罪、學歷、經濟狀況等情形，2罪各處拘役30天，應執行刑50天，如易科罰金，以1000元折算1日，但他不服上訴，被簡易上訴庭駁回並定讞。

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