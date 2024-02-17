樓下鄰居放音樂太吵 法官判賠10萬還要在電梯張貼判決書

住大樓常遇到噪音擾鄰問題，高雄兩家鄰居為此鬧上法院。示意圖與新聞無關。（資料照）

2024/02/17 12:14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕住在高市三民區某社區大樓5樓的林家3口，不滿樓下呂姓夫妻放假時常約朋友來家裡聚會，音樂聲及碰撞聲太吵讓他們不得安寧，林家提告求償150萬元，法官拿木棍親自到現場實測，認定噪音來源就是呂家夫妻製造，判他們應賠10萬元，並在社區管理室及電梯公告欄張貼判決書7天。

判決指出，林家3口不滿住在樓下的呂姓夫妻，從1999年起，只要一遇到假日，就會邀約朋友來家裡聚會，音樂、喧鬧聲直至深夜，且2020年起，每日清晨起至深夜還會傳出連續敲擊牆壁的惱人噪音，讓林男長期居住在噪音環境下罹患憂鬱症。

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林家反應多次仍未改善，林家兒子自力救濟，多年開始錄音蒐證，並向相關單位檢舉，結果惹來呂男不快，怒嗆「你在那邊靠北三小」、「你就是俗辣，在那邊靠北，在那邊雞歪，然後不敢承認」、「靠，錄錄錄，他媽誰不會錄阿」。

林家3口認為長期受噪音影響身心健康，提告向呂姓夫妻求償150萬元，高雄地院審理時，呂姓夫妻否認製造噪音，辯稱林家提出的噪音記錄、光碟及分貝表錄影，並無法證明噪音來自他家。

法官帶著書記官、助理親自前往林家和呂家會勘，並請助理拿出木棍敲擊呂家天花板、地板、牆面，人在林家的法官和書記官，明顯聽到敲擊聲，且在不同空間也能聽到在非對應空間的敲擊聲，因此認定林家所蒐集的刻意敲擊聲，應是呂家人刻意所為。

法官也在林家以正常方式走路、或在廁所內沖馬桶，呂男家中也可以聽見走路聲響，在廁所內也可以聽聞水流聲，因此認定該社區大樓隔音效果不佳，法官認定呂家製造出的噪音確實影響到林家人生活，加上呂另曾因被控噪音問題在樓梯間辱駡林家兒子，因此判呂姓夫妻應賠10萬元，並要求他們每天上午6點到晚上8點，不得製造超過60分貝的聲響、每天晚上8點至10點，不得製造超過55分貝的聲響、晚上10點到隔天上午6點，不得製造超過50分貝的聲響侵入林家房屋，還要在社區管理室及電梯公告欄張貼判決書7天，可上訴。

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