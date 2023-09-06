控鄰設水塔是「藥罐煞」 訴請排除侵害敗訴

新北地院。（資料照）

2023/09/06 16:53

〔記者王定傳／新北報導〕住在新北市公寓2樓的董姓女子，控訴1樓高姓鄰居，在公寓旁與他人共有的土地上設置水塔，除剝奪她的日照權外，還導致她必須忍受水塔運作振動、噪音、熱氣，且水塔正對她家，是風水上謂的「藥罐煞」，屬權利濫用，訴請排除侵害並賠償30萬元，但新北地院板橋簡易庭法官認為，董女舉證不足，判決敗訴，可上訴。

董女提訴主張，高女在公寓旁與他人共有土地上設置水塔，剝奪她的日照權，導致她必須忍受水塔運作振動、噪音、熱氣，且水塔正對她家，是風水上謂的「藥罐煞」，屬權利濫用，訴請拆除水塔並賠償30萬元。

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高女主張，水塔是設置在她與他人共有土地上，未占用她與董女共有的土地，董女亦未舉證水塔的振動、聲響、熱氣已超過當地習慣，且超過一般人所得忍受程度，又未證明水塔侵害其日照權，無權利濫用。

法官審理認為，該水塔是坐落於高女與他人共有的土地上，設置在公寓1樓房屋後側雨遮上，未設在公寓外牆，亦未占用雙方共有的土地，且董女未證明水塔發出振動、聲響、熱氣，侵入情形程度非輕微，超越一般人社會生活所能容忍的客觀標準，以及其獲得有效日照被減少程度，逾越一般人社會生活所能容忍範圍，判決敗訴。

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