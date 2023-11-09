3樓敲地板5樓也聽得到！他控樓上鄰居噪音 求償30萬吞敗

高雄某新大樓傳出噪音擾鄰，社區主委親做實驗替住戶解危。示意圖，非新聞中大樓。（資料照，記者翻攝）

2023/11/09 11:56

〔記者黃佳琳／高雄報導〕才落成7年的高雄美術館特區某大樓，住在5樓的史姓住戶怒控6樓住戶放任孩童奔跑，製造地板噪音擾鄰，提告求償30萬元，高雄簡易庭審理時，社區主委作證，指自己曾親自做實驗，發現3樓住戶敲地板、5樓也聽得到，法官依此認為無從證明地板聲響是來自6樓住家，判5樓住戶敗訴。

判決指出，住在美術館特區某新建大樓的史姓住戶，不滿6樓鄰居長期在家中移動家具摩擦地板、敲擊地板、放任孩童奔跑，製造擾人聲響，他向環保局檢舉，或是親自向6樓住戶及社區主委反映，仍無法解決問題，他認為噪音已嚴重影響睡眠及生活品質，因此向6樓鄰居提告求償30萬元。

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高雄地院審理時，6樓鄰居喊冤，稱自從2019年遷入6樓住家後，已完成所有裝修物、家具、家電的阻音及保護措施，且子女出生後，還在住家地板多處鋪設軟墊，且他和子女在室內步行時均會穿著靜音拖鞋，盡可能避免發出聲響；5樓鄰居主張聽到聲響的多次時間點，家人都已外出上班、上課，不可能發出噪音。

法官檢視史男提供的錄影事證，發現影片中陸續傳出撞擊聲響，音量或大或小，頻率時而密集時而間歇，有時連續有時不連續，但無從判斷噪音是從何處、以何種方式或工具發出；不過，史男錄製影片時，並未會同環保局人員實施噪音檢測，影片中發出聲響實際音量大小為何，分貝是否已逾噪音管制標準，以及音源是否來自6樓住家都存有疑義。

社區主委也出庭作證，指出他為了幫5樓住戶找到噪音來源，確認聲音是否可能來自不同樓層，他請3樓住戶敲擊地板，自己在5樓住家聽，也在5樓敲擊地板，確認3樓是否也會聽到聲音，根據他當時測試的結論，如果3樓敲擊地板，5樓會聽到聲音，5樓敲擊地板，3樓也會聽到聲音。

法官認為，根據社區主委實測，該棟大樓住家敲擊地板的聲響，確有可能發生跨樓層傳遞情形，因此不能排除在5樓住家所聽聞的聲響，來自於樓下3樓、4樓住家，或樓上6樓、7樓住家的可能性，無法證明地板聲響係來自6樓住家，因此認定證據不足，駁回史男之訴，可上訴。

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