成功嶺女士官偷吃人夫 下跪「洗門風」道歉竟穿護膝挨批沒誠意

李女和黃姓丈夫在逢甲大學前當街下跪道歉，不過魏女認為，李女穿戴護膝下跪根本沒誠意。（魏姓人妻提供）

2024/02/22 20:06

〔記者陳建志／台中報導〕陸軍十軍團成功嶺302旅的李姓女中士，遭魏姓人妻指控，長期和擔任少尉排長的黃姓丈夫有曖昧關係，去年元旦趁著她出國，竟跑到先生家中發生性關係，被她的兄姊抓姦在床，事後李女和先生在逢甲大學前當街向她下跪認錯「洗門風」，但李女穿戴護膝下跪毫無誠意，憤而提出侵害配偶權告訴，一審判李女須賠償10萬元。

不過魏女向本報投訴，不滿李女事後沒有真心認錯一再辯解，且至今只被記了兩大過還在軍中，認為懲處太輕。記者今天向陸軍第十軍團查證，第十軍團發言人唐永清少將表示，轄屬步兵302旅李姓士官，於2023年間涉侵害配偶權，日前經台中地方法院判決民事賠償，單位即核予兩大過處分，並列入汰除對象。強調將持恆強化官兵軍、法紀及性別分際教育，建立正確認知，以端正軍風。

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記者今天並透過李女服役單位的梁姓營輔導長向她查證，不過至截稿為止，都未收到李女的回覆，無法得知李女對此事的說法。

魏姓人妻向本報投訴表示，自己和黃姓丈夫交往11年，兩人並在2022年3月24日登記結婚，但在成功嶺302旅服役的李姓女士官，2018年和在同部隊服役的黃姓男友就曖昧交往，後來因調到不同單位，女方也有其他男友，因此有一段時間沒聯絡。

不過2023年元旦時，卻趁她出國45天，兩人相約跨年，因當晚要求和先生視訊遭拒，覺得奇怪請兄姊到台中太平家中查看，當場抓姦在床，雖兩人各坐在床沿，但李女沒穿內衣，卻穿著先生的衣服，在做什麼事大家心知肚明。

魏女表示，兩人事後希望她不要將此事告訴軍中，並在逢甲大學前當街下跪「洗門風」道歉，原本想原諒兩人，且一度相信兩人當晚只有單純過夜，不過因當天李女竟穿護膝來下跪毫無誠意，且事後一直否認知道兩人已經結婚，一氣之下才到法院，提告民事損害賠償。

李女在法院審理時則表示，和黃男雖同任軍職，但平時互動往來不多，僅知道黃男與魏女交往許久，但不知2人已結婚並完成結婚登記，且多次詢問黃男是否結婚，但黃男都否認，並非故意侵害魏女的配偶權。

不過黃男審理時則坦承，當晚兩人發生兩次性關係，且表示在一週前兩人在沙鹿一起吃早餐時，就明確告知已經和太太登記結婚且會補辦婚禮，法官認為，李女將其內衣脫去且穿黃男衣服，與黃男同床共枕過夜，已明顯逾越普通異性的情誼，並逾越男女正常社交行為，因此判賠魏女10萬元；不過李女已提出上訴。

魏女不滿表示，事發當時李女在國防大學就讀碩士，不過向學校和部隊檢舉都無下文，部隊也是等到民事判決出爐才記她兩大過，認為李女根本不適合繼續待在軍中，質疑部隊的懲處太輕。

魏女認為，李女穿戴護膝下跪根本沒誠意。（魏姓人妻提供）

成功嶺302旅李姓女士官（左），2023年元旦到家中和黃姓丈夫（右）同床共眠，被趕來的兄姊當場發現。（魏姓人妻提供）

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