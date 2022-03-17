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    跟人妻偷情被要求「洗門風」 男暴怒毆打人夫起訴

    新北地檢署。（資料照）

    新北地檢署。（資料照）

    2022/03/17 12:20

    〔記者王定傳／新北報導〕林姓男子與已婚的湯姓女子交往被發現後，曾在通訊軟體上對湯女丈夫薛男揚言接受「洗門風」；去年3月晚間，薛男自製海報、大聲公殺到林男住處樓下要求他出來「洗門風」，結果遭林男毆打，氣憤提告，新北地檢署今日依傷害罪嫌起訴林男，並聲請簡易判決處刑。

    據查，所謂的「洗門風」是一種舊時民間習俗，犯錯者會公開到對方家裡清洗門楣（門風），象徵還給對方一家清白，洗門風通常牽涉事情與婦女貞操相關。

    檢警調查，林男因與湯女交往被抓包後，曾在通訊軟體WeChat上揚言接受「洗門風」，以解決2人恩怨，也因此，去年3月21日晚間10時許，薛男帶著自製的：「洗門風那時候要出來面對、想要丟臉不要禍及家人」海報、大聲公，在2名朋友陪同下，殺到林男位於新北市新莊區的住處樓下嗆聲要求「洗門風」。

    檢警調查，林男見狀火速殺往樓下，涉嫌動粗揮拳毆打薛男臉部，造成薛男左臉鈍傷傷害而被告，林男雖坦承傷害，但也不甘示弱，反控薛男及其朋友以海報、大聲公恐嚇、誹謗他。

    檢方調查後依傷害罪嫌起訴林男，並聲請簡易判決處刑；至於林男控告對方恐嚇、妨害名譽部分，薛男辯稱，林男答應洗門風卻沒做到，他們在現場沒有大聲嚷嚷，並未使用大聲公，且海報剛打開，林男就殺下來動粗。

    檢方調查，海報上內容是林男之前在通訊軟體的對話，內容談及林男承諾：「好！！我就洗給你看」，薛男等人並沒有變造、杜撰，加上林男承認下樓看到海報後即動粗，薛男友人只在旁勸架，海報並無公開展示機會，因此判定不構成妨害名譽。

    至於恐嚇部分，檢方認為，警方雖有查扣大聲公，但無從以此證明薛男等人有拿大聲公予以恐嚇，且海報內容為：「洗門風那時候要出來面對、想要丟臉不要禍及家人」，也沒法認定是對林男或其家人的具體危害告知，因此處分不起訴。

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