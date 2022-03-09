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    老公約砲小三「大戰三百回合餵飽我」 人妻崩潰提告

    人妻查出，老公和女子鹹濕對話「好累喔，昨晚被妳操到」、「我已經忍了好幾天了，禮拜五晚上再餵飽我，大戰三百回合」，怒告丈夫、小三侵權求償80萬元。（情境照）

    人妻查出，老公和女子鹹濕對話「好累喔，昨晚被妳操到」、「我已經忍了好幾天了，禮拜五晚上再餵飽我，大戰三百回合」，怒告丈夫、小三侵權求償80萬元。（情境照）

    2022/03/09 10:49

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市結婚多年的黃姓男子，仍經常利用交友軟體隱瞞已婚身分結織異性，彼此互傳露骨的鹹濕對話，甚至與女子公開出遊合照進出摩鐵，細查還不只一人，人妻怒告丈夫、小三侵權求償勝訴。

    人妻指控，與丈夫結婚4年育有1女，初期感情尚屬融洽，前年初，老公開始形跡可疑，時有晚歸、行蹤不明，或於家中常與不明人士以手機通訊軟體聊天，她為穩固婚姻家庭及照顧幼子，均未加以過問緣由。

    前年11月間無意間看見老公手機之不明訊息，點開訊息後，始發現老公與鄭姓女子互傳曖昧訊息、共同出遊及發生性行為等長達半年餘。

    人妻查出，兩人以手機交友軟體認識，露骨的鹹濕對話「好累喔，昨晚被妳操到」、「我已經忍了好幾天了，禮拜五晚上再餵飽我，大戰三百回合」、女子還主動網購保險套，傳出「好期待啊」貼圖給黃男。怒告丈夫、小三侵權求償80萬元。

    人妻細查更發現，老公約砲的對象不只一人，利用網路交友軟體cheers隱瞞已婚身分，向多名女子為性暗示、性挑逗。

    黃男否認有出軌行為，稱鹹濕對話都只是嘴砲，鄭女則稱，對黃男的婚姻狀況並不知情，當知道黃已婚後，就不再與他有所往來。

    橋頭地院採認原告求償有據，判黃男賠償23萬元，鄭女應連帶給付原告15萬元，全案可上訴。

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