男大生騎重機逃75元停車費 反被重判罰金1萬元

男大生騎重機停在峨眉停車場，規避75元停車費，台北地院將黃男判處罰金1萬元，得易服勞役10日，得不償失。（資料照）

2024/02/22 15:55

〔記者張文川／台北報導〕21歲黃姓男大學生，去年3月騎重型機車停放在台北市西門町峨眉停車場1個多小時，離場時為規避75元停車費，不走出口柵欄處，而是從身障及行人通道離場，台北地院依「非法由收費設備得利罪」將黃男判處罰金1萬元，得易服勞役10日，並沒收未扣案的犯罪所得75元，得不償失。

判決指出，黃男於去年3月16日下午1時21分，騎乘大型重型機車進入峨嵋立體停車場停放，該停車場採用車牌辨識系統，管制車輛進出場，出場時須待系統感應確認已繳費且柵欄升起，才可以離場。

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黃男同日下午2時37分出場時，未自出口柵欄處出場，而是行駛身障及行人通道離場，從而免除繳納75元停車費。停車場人員查閱繳費紀錄，發現該重機只有進場，沒有出場紀錄，調閱場內監視器畫面才知受騙，查出他是繞道逃費，報警追究詐欺刑責，台北地檢署起訴。

台北地院法官審理後認為，黃男騎乘大型重型機車進場，未繳付停車費用，也未依停車場規定騎乘設置感應柵欄出口處離開，利用身心障礙、行人專用出入口駛出，使自動收費設備未能正確判讀出場，藉以逃避繳付停車費，以不正方式獲取不法利益，構成刑法第339條之1第1項、第2項之非法由收費設備得利罪。

法官審酌黃男欠缺尊重他人財產權益的觀念，使致場方蒙受營業損失，黃男犯後雖坦承犯行，但未與停車場經營者達成和解，也未賠償損害，量處罰金1萬元。可上訴。

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