為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

男大生騎重機逃75元停車費 反被重判罰金1萬元

男大生騎重機停在峨眉停車場，規避75元停車費，台北地院將黃男判處罰金1萬元，得易服勞役10日，得不償失。（資料照）

男大生騎重機停在峨眉停車場，規避75元停車費，台北地院將黃男判處罰金1萬元，得易服勞役10日，得不償失。（資料照）

2024/02/22 15:55

〔記者張文川／台北報導〕21歲黃姓男大學生，去年3月騎重型機車停放在台北市西門町峨眉停車場1個多小時，離場時為規避75元停車費，不走出口柵欄處，而是從身障及行人通道離場，台北地院依「非法由收費設備得利罪」將黃男判處罰金1萬元，得易服勞役10日，並沒收未扣案的犯罪所得75元，得不償失。

判決指出，黃男於去年3月16日下午1時21分，騎乘大型重型機車進入峨嵋立體停車場停放，該停車場採用車牌辨識系統，管制車輛進出場，出場時須待系統感應確認已繳費且柵欄升起，才可以離場。

黃男同日下午2時37分出場時，未自出口柵欄處出場，而是行駛身障及行人通道離場，從而免除繳納75元停車費。停車場人員查閱繳費紀錄，發現該重機只有進場，沒有出場紀錄，調閱場內監視器畫面才知受騙，查出他是繞道逃費，報警追究詐欺刑責，台北地檢署起訴。

台北地院法官審理後認為，黃男騎乘大型重型機車進場，未繳付停車費用，也未依停車場規定騎乘設置感應柵欄出口處離開，利用身心障礙、行人專用出入口駛出，使自動收費設備未能正確判讀出場，藉以逃避繳付停車費，以不正方式獲取不法利益，構成刑法第339條之1第1項、第2項之非法由收費設備得利罪。

法官審酌黃男欠缺尊重他人財產權益的觀念，使致場方蒙受營業損失，黃男犯後雖坦承犯行，但未與停車場經營者達成和解，也未賠償損害，量處罰金1萬元。可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
員工到職當日未投保勞工職災保險 30雇主「因小失大」賠更多
2023/11/21 16:25

員工到職當日未投保勞工職災保險 30雇主「因小失大」賠更多
得不償失 男大生賣仿冒Apple傳輸線賺4800元被罰5萬5000元
2023/10/28 13:05

得不償失 男大生賣仿冒Apple傳輸線賺4800元被罰5萬5000元

掌握債市多頭行情
拿到退費不爽 婦人撕錢、怒嗆「我沒犯法」...結果GG了
2018/03/19 23:39

拿到退費不爽 婦人撕錢、怒嗆「我沒犯法」...結果GG了
賣帳戶得不償失！ 賺8千 賠639萬
2016/08/14 06:00

賣帳戶得不償失！ 賺8千 賠639萬
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播