揪7男3女台南民宿「大風吹」性愛趴 5旬情侶認罪判刑

警方在性愛趴現場查扣大批保險套、潤滑劑等性愛用品。（資料照，警方提供）

2024/02/22 15:29

〔記者王俊忠／台南報導〕1名50歲的張姓男子與56歲范姓女友在網路社群廣邀各地單身男子，參加「大風吹」性愛趴，對參加的男子每人收取約3千元左右費用，於去年8月24日在台南市區一家民宿狂歡時，警方獲報上門逮捕不及穿衣服的7男3女。台南地院依共同圖利容留性交罪，判張、范兩人各6月與5月徒刑，得易科罰金，還可上訴。

判決指出，張男在手機LINE上成立「6700~麻辣香腸團購生活網」群組；另在手機通訊軟體「X」（原推特）成立群組，張男、范女分別以各自暱稱、在兩群組發布「8/24台南（4）鳥類訓練師、人妻情慾按摩師、gg修復師、足療師、歡淫單男一起來體驗、大風吹…」。

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「8月24日單男等我們、多人3小時不限次數3300、飲料毛巾套套潤滑劑現場準備…下午場4點到晚上7點、晚上場8點到深夜11點」等暗示舉辦性愛派對訊息。張、范兩人以私訊向洽詢的網友說明性愛派對舉行時間、地點及費用為3000元至3300元不等的訊息。

張、范兩主持人另與李姓、張姓、葉姓3名女子聯繫，告知她們不用支付參加性愛趴費用，還可以均分男性參加者所繳交的報名費，扣除租屋、相關用品等費用後的利潤作為代價，邀約3女參加俗稱「大風吹」的性愛派對，媒介3女與付費參加的男子性交牟利。

去年8月24日下午3點起，張男租用南市中西區1處民宿作為性愛趴場地，共有周姓等7名男子報名參加性愛派對，與李姓等3女輪番嘿咻狂歡。南市二分局警方獲報於當晚8點半許，拿法院搜索票前往搜索，查獲這對主持情侶與參加派對的7男3女，扣得保險套256個、保險指套191個、潤滑劑7瓶與現金4萬6300元等物證。

張、范兩人被判刑外，參加性愛趴的7男3女也被二分局警方依違反社會秩序維護法各裁罰3000元。

警方將召集與參與性愛趴的主持情侶檔及7男3女帶回查辦。（資料照，警方提供）

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