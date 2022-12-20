約玩性愛趴 男遭下藥洗劫險沒命

約玩性愛趴遭設局示意圖，圖與本案人物無關。（記者王俊忠攝）

2022/12/20 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕林姓男子約男網友阿華到汽車旅館參加性愛趴，林男竟設局找陳女與阿華發生性關係，還向阿華母親騙稱，他女友遭喝醉酒的阿華侵害，要求拿錢處理，林男並在阿華的飲料下藥，阿華陷入昏睡，到警方發現送醫時，已出現敗血、呼吸衰竭病危，醫院一度發出病危通知，經救治才倖免於難。台南地院依強盜、重傷未遂、恐嚇取財未遂等多罪，合併判林男七年八月徒刑；得易科罰金部分判刑八月。

判決指出，林男二○二二年五月在臉書結識男子阿華，林以男女多人聯誼為由，約阿華六月六日到台南永康區一家汽車旅館。當晚，林男的一名陳姓女友人也到場，在林的授意下，陳女與阿華發生性關係。

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之後，林男把大量不明的安眠藥摻入紅茶，阿華喝下後陷入昏睡，林於七日暗中拿走阿華的手機、現金三千四百元與金融卡等身分證件離去。七日中午，林拿阿華的手機透過LINE與阿華母親聯絡，林對其母說「 你兒子昨天喝醉，把我女友睡了還內射，要送派出所或丟海裡？拿錢出來處理，不處理就直接告強姦」。

阿華母親察覺有異報警，警方當晚到汽車旅館發現昏睡中的阿華，阿華送醫時已出現敗血症、急性呼吸衰竭等症狀，醫院一度發出病危通知。

林男還拿阿華的金融卡，到台南一家超商提款機領走帳戶內的二萬八千元款項；林男並冒用阿華名義，到一家租車公司承租汽車。阿華醒來後對辦案人員說，與林男是在網路認識，原本只想參加林男辦的男女聯誼活動，沒想到林竟設局陷害他。

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