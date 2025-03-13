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    國1北上三重段火燒車「回堵6公里」 高公局籲提前改道

    中山高三重路段今天下午驚傳一輛貨櫃車火燒車，事發後3小時，又遇上下班尖峰時段，回堵車流從三重交流道一路回堵到高公局連接道，長達6公里；圖為消防員滅火。（記者吳仁捷翻攝）

    中山高三重路段今天下午驚傳一輛貨櫃車火燒車，事發後3小時，又遇上下班尖峰時段，回堵車流從三重交流道一路回堵到高公局連接道，長達6公里；圖為消防員滅火。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/03/13 18:02

    〔記者吳仁捷／新北報導〕中山高今天下午驚傳一輛貨櫃車火燒車，但事發後三小時，又遇上下班尖峰時段，回堵車流從事發路段後方的三重交流道，一路回堵到高公局連接道達6公里，其中北上五股到三重交流道路段，更是紫爆，車速在廿公里以下，連帶造成林口到高公局間路段也是回堵，高公局、警方呼籲用路人提早改道，或遵守行車秩序。

    中山高北上27.8K處，今天下午2時26分獲報火燒車，一輛載運數噸高級進口食用油的貨櫃車，行經三重路段，司機發現後輪冒煙，連忙停靠路肩，不久竄出火勢，路人見狀報案。

    消防單位到場，確認駕駛安全後，要求駕駛將儲放柴油、易燃的車頭駛哩，消防單位同步出水滅火降溫，避免引燃車上數噸食用油；由於溫度極高，仍待冷卻後才能清運，安全起見，無法立即排除事故車、消防車也在場警戒，途經車潮疑似看熱鬧或減速，造成後方嚴重回堵。

    高公局資料顯示，火燒車北上路段後方，車潮一路從27K三重交流道，回堵到32K五股轉接道、33K五股交流道，回堵長達六公里，後方的高公局、泰山轉接道、到林口路段，車速也在40公里以下，僅有泰山轉接道到高公局間車速稍微提升至50公里，但仍走走停停。

    中山高三重路段今天下午驚傳一輛貨櫃車火燒車，事發後3小時，又遇上下班尖峰時段，回堵車流從三重交流道一路回堵到高公局連接道，長達6公里，高公局、警方呼籲用路人提早改道。（記者吳仁捷翻攝）

    中山高三重路段今天下午驚傳一輛貨櫃車火燒車，事發後3小時，又遇上下班尖峰時段，回堵車流從三重交流道一路回堵到高公局連接道，長達6公里，高公局、警方呼籲用路人提早改道。（記者吳仁捷翻攝）

    中山高三重路段今天下午驚傳一輛貨櫃車火燒車，事發後3小時，又遇上下班尖峰時段，回堵車流從三重交流道一路回堵到高公局連接道，長達6公里，高公局、警方呼籲用路人提早改道。（記者吳仁捷翻攝）

    中山高三重路段今天下午驚傳一輛貨櫃車火燒車，事發後3小時，又遇上下班尖峰時段，回堵車流從三重交流道一路回堵到高公局連接道，長達6公里，高公局、警方呼籲用路人提早改道。（記者吳仁捷翻攝）

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