詐團內訌！ 持土製炸彈炸民宅 2嫌被收押

詐騙集團成員內訌竟持土製爆裂物炸民宅，警方逮捕廖姓、蔡姓2嫌。（斗六分局提供）

2024/02/21 11:38

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗六市一處透天厝民宅在日前遭人投擲爆裂物，所幸無人傷亡，斗六警分局獲報組成專案小組，逮捕蔡嫌及廖姓主嫌與其他2名共犯，警方表示，調查發現疑是詐騙集團成員因金錢糾紛起內訌，全案訊後移送雲林地檢署偵辦，廖姓主嫌及丟擲爆裂物的蔡嫌2人聲押獲准。

斗六分局副分局長林清豐指出，斗六溪洲里一處透天厝民宅遭人投擲爆裂物，警方獲報前往封鎖現場採證，並組成專案小組報請雲林地檢署檢察官段可芳指揮偵辦，調閱路口監視器及釐清現場跡證，鎖定一名蔡姓男子涉案，前往蔡嫌住處將他拘提到案，另再循線查獲廖姓主嫌及張、賴2名共犯。

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林清豐表示，調查發現該案是詐騙集團成員因逾百萬元金錢糾紛內訌，廖嫌提供2顆土製爆裂物給蔡嫌，要他到另一成員家中投擲，因太緊張第一顆投擲時引線沒點著未爆，後來又投擲第二顆造成透天厝2樓落地窗破裂。

警方指出，廖姓主嫌沒有交待土製爆裂物來源，全案訊後依違反違反槍砲彈藥刀械管制條例、公共危險、恐嚇、毀損等罪嫌移送雲林地方檢察署偵辦，檢方複訊後聲押廖、蔡2嫌獲准。全案由專案小組持續向上溯源偵辦中。

詐騙集團成員內訌竟持土製爆裂物炸民宅，造成落地窗破裂。（斗六分局提供）

詐騙集團成員內訌竟持土製爆裂物炸民宅。（斗六分局提供）

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