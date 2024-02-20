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首頁　>　社會

退役搜救犬Usa開放寄養 北市消幫找溫馨愛犬家庭

台北市消防局退役搜救犬Usa將開放寄養。（記者姚岳宏翻攝）

台北市消防局退役搜救犬Usa將開放寄養。（記者姚岳宏翻攝）

2024/02/20 17:04

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市搜救隊搜救犬開放寄養！台北市消防局將退役的搜救犬Usa開放一般民眾寄養申請，申請者須具備愛心、愛護動物理念，並願意配合台北市搜救隊搜救犬小組定期訪視，搜救犬小組將根據申請者意願、飼養知識與經驗、犬隻飼養環境以及其他相關因素，進行綜合評估，排定優先順序，也呼籲愛犬家庭踴躍參與，共同為搜救犬提供溫馨的寄養家庭。

為鼓勵市民參與搜救犬馴養工作，台北市消防局於2015年8月28日率先全國開放退役搜救犬予熱心的愛犬家庭寄養。至今已有13隻搜救犬在熱心愛犬人士的悉心照顧下，接受了良好的生活照顧。本次開放退役搜救犬Usa（8歲、雄性、拉布拉多）寄養，寄養申請期限為即日起至3月20日。

台北市搜救隊搜救犬小組成立於2000年9月21日，曾多次代表國家參與伊朗震災、印尼海嘯、中國四川震災及土耳其震災等國際人道救援任務，並協助各縣市應對風災、震災、山難、高雄氣爆等救援工作，其中搜救犬Usa也曾參與太魯閣事件的救災，是台北市的救難小英雄。

消防局長莫懷祖表示，消防局除定期辦理搜救犬訓練及評量檢測，提升搜救犬搜救戰力外，亦於搜救犬退役時辦理退役寄養活動，以善用民間資源並提供搜救犬退役後良好之生活品質。

申請書下載網址：

（https://docs.google.com/document/d/1zJ-g-_AH5YhTL8wALb_zsz1lhkCW5FPG/edit?usp=sharing&ouid=114274868643798129156&rtpof=true&sd=true）

台北市消防局退役搜救犬Usa將開放寄養。（記者姚岳宏翻攝）

台北市消防局退役搜救犬Usa將開放寄養。（記者姚岳宏翻攝）

台北市消防局退役搜救犬Usa將開放寄養。（記者姚岳宏翻攝）

台北市消防局退役搜救犬Usa將開放寄養。（記者姚岳宏翻攝）

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