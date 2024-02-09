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台南搜救犬來拜年囉 狗英雄難得露萌樣

南市消防局搜救犬萌樣迎新，相當可愛。（南市消防局提供）

南市消防局搜救犬萌樣迎新，相當可愛。（南市消防局提供）

2024/02/09 10:47

〔記者吳俊鋒／台南報導〕農曆春節將至，家戶忙著除舊佈新，台南市政府消防局的搜救犬們，辛勤訓練之餘，今天也一起向民眾賀歲，喜迎龍年，萌樣令人融化。

市長黃偉哲表示，「臺南400」逢農曆「龍年」，春節期間會湧入觀光人潮，感謝警義消同仁們犧牲休假，堅守崗位，投入預防、搶救災等服務工作，保護民眾生命財產安全。

消防局長李明峯指出，台南搜救犬隊於今年首度嘗試新制，讓領犬員們能更專注於犬隻的培訓，只為持續精進災害搜救能力、提升搜救犬量能。

於新制起跑後，台南犬隊1月份多達17天的外場訓練，無論遠近，領犬員們帶著搜救狗狗跑遍台南週邊縣市，包含嘉義、高雄、屏東等許多戶外場地，更安排時間前往新竹犬隊新建的瓦礫搜救場，以及屏東特搜大隊進行交流、訓練。

領犬員們提到，但看著狗狗們健康快樂且穩定持續的進步，就是最大的成就感了，培養搜救犬並非只有外人眼中的養狗及遛狗而已，為因應將來搜救隊伍能力認證及實際災害所需，搜救犬已是不可或缺的一環，具備搜救犬執行搜索能力，是在重型救援隊不可缺少，搜救犬隊對於特種搜救隊，具有重要的意義，難以取代的重要指標。

而狗狗們的養成更需投入大量時間與心力，除了要為每隻不同個性、不同能力的犬隻們設計適合他們進度的課程，在當下更需高度專注且細緻的訓練。

領犬員們一致認為，馴養搜救犬猶如養小孩般地，需要時刻的為狗狗們做調整、觀察並照顧他們的身心健康，在提升搜救犬工作能力的同時更要兼顧到動物福利，裡裡外外其實都有很多功課需要琢磨。

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