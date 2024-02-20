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被控強吮女書記官 法官蔡明宏︰盼司院相信絕未犯案

士林地院法官蔡明宏希望司法院長官了解，他並沒有犯案。（記者吳政峰攝）

士林地院法官蔡明宏希望司法院長官了解，他並沒有犯案。（記者吳政峰攝）

2024/02/20 10:51

〔記者吳政峰／台北報導〕士林地檢署認定士林地院法官蔡明宏（停職中）前年強摸一名女法官大腿、2007年強吮一名女書記官胸部，並說「再5分鐘就好」，去年底提起強制猥褻公訴。司法院認為蔡有應受懲戒的事由，20日召開人事審議委員會討論，蔡明宏親自到會說明，會前強調自己清白，絕對沒犯案，盼司法院長官相信他。

司法院20日上午10點半召開人審會，蔡明宏10點提前前往閱卷，見大批媒體守在司法院大門，蔡表示還是堅持一貫的說法，沒有任何騷擾行為，而且2007年已經是舊案了，希望司法院長官能了解。

另傳出除了女法官與女書記官，另有其他多名被害人，蔡明宏回應，這是她們用集體的力量來進行性騷擾的指控，以方便成立這些指控，這部分他會在人審會上提出說明。

蔡明宏被控於2022年11月載一位新進女法官到陽明山，在車上揉捏她的後頸、肩膀、大腿內側根部，並隔褲碰觸私密處，直到2023年間，有法官在法官論壇上爆料此事，全案曝光。士院法官自律委員會討論後，認蔡有違失，決議移付評鑑，經法官評鑑委員會調查，移送懲戒並建議撤職。

士檢另啟動刑事調查，發現除了女法官受害，蔡明宏於2007年擔任士院行政庭長時，也曾載一名女書記官上陽明山，涉在車內襲胸、強吻、吮乳，並把頭埋在她的雙腿之間，稱「再5分鐘就好」，士檢2023年12月13日依強制猥褻罪嫌起訴蔡。

起訴後，士院院長二度把蔡明宏移付評鑑，但法評會認為蔡的兩個行為各自獨立，不適用違失行為一體性原則，應各別討論，女書記官案距今逾10餘年，超過法官法第36條的3年請求評鑑期間，已罹於時效，日前決議「不付評鑑」。

司法院得知法評會決議後，緊急開會研商，討論後認定蔡明宏仍有應受懲戒情事，決議20日上午10點半召開人審會議處，並通知蔡到會陳述意見。

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