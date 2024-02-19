網友貼少年自慰影片被訴 法院諭知無罪理由曝

一名網友因在網路上張貼少年的裸體自慰影片，被依散布猥褻影像罪起訴；北院以以無法證明網友犯罪為由，諭知無罪。（資料照）

2024/02/19 12:20

〔記者溫于德／台北報導〕一名網友3年前在網路上張貼少年的裸體自慰影片，檢方依散布猥褻影像罪將網友起訴。台北地院審理時，網友辯稱有加警語，否認犯罪；法官以無法證明網友犯罪為由，諭知無罪，可上訴。

這名網友是在2020年2月27日清晨，登入論壇發表貼文「真的好帥台灣健身男模？」隨文附上影片連結與截圖；後來這名少年發現貼文，決定對網友提告，檢方偵結依散布猥褻影像罪將網友起訴。

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但網友否認犯行辯稱，他貼的影像屬於「軟蕊」（指猥褻文字、影音光碟、資訊），只要有適當防範、區隔，就可以散布，現在很多書局也有區分出「十八禁」區域，以合法販售有裸露內容的書刊。

網友進一步提到，該論壇已註記「包含成人內容」、「如果您不同意以上規定請您離開」等語，以社會通念而言，有寫到「成人」，就可以知道是色情、十八禁。

北院根據大法官釋字第617號意旨指，網友張貼的是「軟蕊」，可在採取區隔措施下散布；至於「含有暴力、性虐待或人獸性交等而無藝術性、醫學性或教育性價值」的則稱「硬蕊」。

再者，該論壇入口已載明「您所即將進入的網頁包含成人內容，您必須已經成年」，同時禁止張貼獸交、SM和暴力圖片、視頻或者鏈接等，符合釋字617中「警告標示」的規定。

北院也說，若要嚴格貫徹實質審查、實質區隔，會不符比例原則，甚至侵害人權，並非民主國家之應有作為，何況，國家設有警察與各種治安機制，仍無法完全消滅犯罪，故除非民眾惡意散布非法言論、訊息，否則如何能要求一般民眾「於散布言論時確認完全不生社會危害及風險」，決定諭知網友無罪。

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