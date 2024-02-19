梨山垃圾瀑布春節火災延燒10天 環保局：將設置垃圾子車改善

梨山消防及義消在春節期間犧牲休假，以撲滅民生巷垃圾瀑布的火災。（民眾提供）

2024/02/19 11:17

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大梨山地區因地處偏遠，加上民宅散落各處偏遠山徑內，垃圾車不易到達，致許多民眾將垃圾任意丟棄在山谷，形成垃圾瀑布！農曆春節期間，梨山民生巷一處垃圾瀑布起火燃燒，因位在深谷滅火不易，延燒10天才撲滅，梨山義消分隊長陳錫健有感而發，呼籲相關單位重視梨山垃圾瀑布問題。

和平區公所表示，除定期巡查外，也透過豎立告示牌、圍籬及監視器等防範，但防不勝防；台中市環保局長陳益表示，市府除不定時編列預算清理垃圾瀑布，並希望透過重點放置垃圾子車，供民眾丟棄垃圾的方式，改善民眾亂丟垃圾的習慣。

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梨山義消分隊長陳錫健表示，2月6日晚上接獲民眾報案指稱在梨山民生巷發生火警，消防及義消兄弟馬上出動至現場滅火，至現場發現是一陳積多年的垃圾堆，簡稱「垃圾瀑布」。火勢一發不可收拾，消防及義消同仁犧牲過年假期，經過10天努力，終於將這垃圾瀑布的大火給熄滅。

陳錫健說，山區農業缺工嚴重，許多農友都找來外籍移工協助，移工亂丟垃圾，冬天因天乾物燥容易起火燃燒，呼籲大家注意果園周圍廢棄枝條的處理，並約束移工勿再亂丟垃圾，也呼籲相關單位正視梨山垃圾瀑布的問題，還給大家梨山更美麗的風景。

台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉表示，清潔隊的垃圾車主要行駛在台八線及台七線等主要道路，但很多民眾居住在更偏遠的山區，處理垃圾不易，所以有人會自行焚化，有人則會就近丟至山谷裡，前市長林佳龍於2017年曾補助公所近500萬元，清理大梨山地區的垃圾瀑布，目前垃圾瀑布的情況有比較減緩。

和平區清潔隊長陳硯表示，針對垃圾瀑布問題，清潔隊定期派員巡查，並針對亂丟垃圾的地點，豎立告示牌、設置圍籬及監視器，加強防範，但許多農友雇請外籍移工開著搬運車載運垃圾丟棄，因無法辨識車輛及身份，根本無法開罰，致去年開罰案件掛零；和平區公所秘書王正顯表示，因垃圾瀑布多位在很深的山谷，清理費用龐大，區公所經費拮据，需市府或中央補助才有辦法處理。

環保局長陳宏益表示，環保局會不定期編列經費清理垃圾瀑布，但民眾觀念改變才能治本，將規劃在熱點區域或偏遠的地區設置垃圾子車，方便民眾倒垃圾，以改善梨山地區垃圾瀑布的問題。

梨山區民生巷垃圾瀑布在春節期間起火，延燒10天才撲滅。（民眾提供）

梨山因位處偏遠，許多民宅散落鴿廾遠山區，丟垃圾不易，致亂丟在山谷，形成垃圾瀑布。（民眾提供）

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