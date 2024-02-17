2/17 今彩539頭獎開3注落台中、嘉義！春節大紅包開19組

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

2024/02/17 22:29

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月17日）開獎的第113000042期今彩539頭獎開出3注，分別由台中市沙鹿區北勢里東英路95之3號「開拉特彩券行」、台中市大里區瑞城里塗城路510號1樓「歡喜中彩券行」及嘉義市東區東興里公明路103號1樓「金多寶彩券行」開出；第113000022期大樂透頭獎摃龜；第113000022期春節百萬大紅包開出19組，還有107組尚未開出，將於下期（18日）繼續加開大紅包獎項。

第113000022期大樂透中獎號碼「04、05、20、27、32、40，特別號：06」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得283萬8969元；參獎共59注中獎，每注可得5萬1819元；肆獎共148注中獎，每注可得1萬3280元；伍獎共2931注中獎，每注可得2000元；陸獎共4136注中獎，每注可得1000元；柒獎共4萬2603注中獎，每注可得400元；普獎共5萬3977注中獎，每注可得400元。

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第113000022期49樂合彩中獎號碼為「04、05、20、27、32、40」，四合摃龜；三合共61注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2242注中獎，每注可得1250元。

第113000022期春節大紅包中獎號碼為「15、16、20、24、26、33、36、37、49」，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大紅包」獎項，今日計開出19組共20注中獎，其中18組為單注中獎，可得獎金100萬元，1組為2注均分，各得獎金50萬元。本期開出19組，尚有107組未開出，將於下期繼續加開大紅包獎項。

第113000042期今彩539中獎號碼為「12、18、31、38、39」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎202注中獎，每注可得2萬元；參獎7944注中獎，每注可得300元；肆獎9萬141注中獎，每注可得50元。

第113000042期39樂合彩中獎號碼為「12、18、31、38、39」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合236注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬2779注中獎，每注可得1125元。

第113000042期3星彩中獎號碼為「888」，壹獎908注中獎，每注可得5000元。

第113000042期4星彩中獎號碼為「9928」，壹獎15注中獎，每注可得5萬元。

相關連結請見︰

第113000015期 「春節大紅包」之84組號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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