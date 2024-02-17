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太驚悚！台中「寶獅女」路口鬼切 撞3車騎士噴飛

寶獅轎車搶快左轉，被白色賓士與紅色福特車撞上之前的畫面。（民眾提供）

寶獅轎車搶快左轉，被白色賓士與紅色福特車撞上之前的畫面。（民眾提供）

2024/02/17 16:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北屯區山西路與榮德路口，今天（17日）下午發生驚悚車禍，駕駛寶獅308轎車的劉姓女子，搶快沒有禮讓直行車，左轉時被直行的福特轎車，以及直行的賓士車撞上，還波及一輛機車，騎士當場摔飛滑行10公尺，4人全都受傷送醫，警方初步研判，肇事主因是劉女搶快左轉（鬼切），沒禮讓直行車。

中市警局五分局調查，劉女（50歲）駕駛橘紅色寶獅308轎車，由北屯區的山西路內側車道，左轉榮德路往環中路方向行駛，萬姓女子（37歲）駕駛白色賓士轎車，陳姓男子（42歲）駕駛紅色福特轎車，另一陳姓男子騎乘機車，這3輛汽機車都是沿著山西路，往大連路方向行駛。

錄影畫面顯示，劉女行經路口時，直接往左切轉彎，正行經路口的白色賓士車（萬女）與紅色福特轎車（陳男），煞車不及而撞上，騎機車於慢車道的陳男遭波及，被撞得摔倒滑行10公尺，整個畫面看起來很驚悚。

中市五分局指出，4人都擦挫傷送醫，無生命危險，4人也都沒喝酒，肇因初步研判，是劉女（橘紅色寶獅308）轉彎，未禮讓直行車先行，詳細事故發生肇因由交通警察大隊進一步研判。

寶獅轎車搶快左轉，騎士遭波及摔飛10公尺。（民眾提供）

寶獅轎車搶快左轉，騎士遭波及摔飛10公尺。（民眾提供）

4輛汽機車於路口處幾乎同時碰撞，4名駕駛與騎士都受輕傷。（民眾提供）

4輛汽機車於路口處幾乎同時碰撞，4名駕駛與騎士都受輕傷。（民眾提供）

劉女駕駛的寶獅308轎車，被撞到路旁。（民眾提供）

劉女駕駛的寶獅308轎車，被撞到路旁。（民眾提供）

福特轎車受損頗為嚴重。（民眾提供）

福特轎車受損頗為嚴重。（民眾提供）

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