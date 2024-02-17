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人妻回傳「愛你」貼圖給男同學 老公怒告「小王」求償60萬吞敗

李男不滿丁男侵犯配偶權而求償，高雄高分院查無實據，判決他敗訴定讞。（情境照）

李男不滿丁男侵犯配偶權而求償，高雄高分院查無實據，判決他敗訴定讞。（情境照）

2024/02/17 07:22

〔記者鮑建信／高雄報導〕丁姓男子參加畢業20多年同學會後，酒醉傳訊息表達愛意，女同學回覆「愛你」的貼圖，不料被其夫李男發現，憤而向丁男求償60萬元精神撫慰金，高等法院高雄分院認為人妻傳貼圖僅是敷衍回應，並無親密舉止，判決李男敗訴定讞。

據了解，2023年1月底，丁男等人參加同學會，在唱歌、飲酒作樂後，他因愛慕已婚的小雪（化名）20多年，抵達住處即傳訊息說「我是真的愛妳一輩子，什麼角色我都好。」小雪則回傳「愛你」等貼圖。

不料，2人對話內容，被小雪丈夫李男發現，認為交往已逾越朋友關係，要求丁男賠償60萬元精神撫慰金。

丁男則辯稱，他因酒醉原本傳給他人，卻誤傳予小雪，小雪僅回覆「你醉了」、「好吧。你沒醉，很清醒。」等話，並無其他回應，酒醒後已向小雪致歉，2人並無親密行為，否認侵犯配偶權。

高雄高分院根據2人對話內容研判，雖認定丁男酒後吐真言表達愛意，但小雪並未認真看待此事，而傳送「愛心」或「愛你」等貼圖，僅是當作丁男酒醉後失態或嬉鬧而己。況且，「愛你」貼圖使用有多種含意及可能，並非必然代表男女之間的愛情，又查無其他侵權證據，判決李男敗訴定讞。

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