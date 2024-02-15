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蔣萬安緊盯西門町槍擊案 藏槍男7萬交保

警方帶同謝姓嫌犯起獲被棄置的槍枝。（記者劉慶侯翻攝）

警方帶同謝姓嫌犯起獲被棄置的槍枝。（記者劉慶侯翻攝）

2024/02/15 19:58

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市西門町14日凌晨發生街頭駁火槍擊事件，造成4人中槍送醫，檢警查獲5人涉案、起獲3把手槍，雙方駁火8槍；肇事主因為22歲翁姓主嫌在友人的慶生會上怒罵女友，同齡的林姓男子看不過去，挺身護花，因此讓翁拉不下臉而種下心結，衍生兩派人馬當街駁火的重大槍擊案，也驚動台北市長蔣萬安緊盯案情發展，北市警方最後順利於24小時內破案。

林男在案發後委請謝姓友人棄置涉案槍枝，謝因此被列為共犯偵辦，台北地檢署今晚複訊後，依槍砲等罪諭令幫林藏槍的謝男7萬元交保並限制住居。

檢警查出，22歲林嫌與同齡的翁嫌，兩人為舊識，14日凌晨，陸續前往北市萬華區的KTV為共同的友人慶生。

席間，翁趁著酒意，在包廂內和女朋友意外爆發口角，林男看不過去，挺身幫忙女方解圍，翁認為遭譏諷羞辱，憤而離去。

約凌晨3時30分，慶生會結束後，眾人在西門町捷運站一號出口旁騎樓逗留，翁嫌即夥同天道盟北海會會長吉董的21歲連姓兒子、26歲黃男、洪男、陳男等人返回尋仇。林見翁等人來勢洶洶，掏出槍枝朝翁等人射擊，造成連男右胸、黃男及翁男手臂槍傷；洪嫌、陳嫌也持槍反擊，造成林腿部中彈，雙方當街駁火，總計造成4人受到槍傷。

由於案發當日是年初五，雖是凌晨，仍時有路人經過，鄰近又是大型KTV旗艦店，現場一片混亂。受傷的4人乘亂由友人送醫，經治療後均無生命危險。

台北市長蔣萬安得知此案後高度重視，指示北市警全力偵辦，昨日至今日凌晨，專案小組陸續查獲犯嫌林男、翁男、謝男、洪男、陳男等5人到案，並起獲涉案槍枝2把，子彈5顆。

警方起獲作案用槍枝號和子彈。（記者劉慶侯翻攝）

警方起獲作案用槍枝號和子彈。（記者劉慶侯翻攝）

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