美超級盃封王遊行驚爆槍擊案 傳至少1死21傷、3人遭拘留

NFL超級盃冠軍堪薩斯市酋長隊於當地時間週三舉辦封王慶祝遊行，期間卻驚傳槍擊案。圖為受到驚嚇的群眾慌忙奔逃。（法新社）

2024/02/15 08:09

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第58屆超級盃美式足球賽落幕，本次由堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs）衛冕成功完成二連霸壯舉，但在該隊舉行封王慶祝遊行時，卻爆出槍手朝遊行人群開槍，目前傳出至少1人死亡、21人受傷，警方已先後拘留3人，至於開槍動機仍有待釐清。

綜合媒體報導，NFL超級盃冠軍堪薩斯市酋長隊於當地時間週三舉辦封王慶祝遊行，期間卻在堪薩斯市聯合車站（Kansas City Union Station）附近驚傳槍擊案，據指槍手朝遊行人群開槍。根據堪薩斯城警方最新說法，這起槍擊案目前造成至少1人死亡、21人受傷，且部分受害者是兒童。至於死者的身分目前還在確認中。

請繼續往下閱讀...

警方也提到，目前有8人傷重命危，另有7人重傷、6人輕傷，並指確切的受傷人數仍在持續確認中。至於當時也在車站附近的密蘇里州州長帕森（Mike Parson）與其妻子，以及堪薩斯酋長隊的所有球員、教練和工作人員均安全無恙。

警方指出，案發現場在車站西側，警方趕到後第一時間將2名嫌疑人逮捕，後續又將另一人拘留，據指有流傳影片顯示，「一些粉絲正在攻擊某人」。 當局正試圖確定其中一名被拘留者是否與影片中是同一個人。

警方也呼籲民眾盡快離開該地區，以便急救人員通過。警察局長史黛西（Stacey Graves）則是對這起案件表示憤怒，並形容這起槍擊事件是「悲劇」，強調參加慶祝活動的群眾應該擁有一個安全的環境。警方也提到，作案槍枝已經找到，至於兇嫌犯案動機目前仍在釐清，並呼籲掌握任何案情資訊或影片的民眾及目擊者與警方聯繫。

據「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）指出，這起槍擊案也是今年以來在美國發生的第48起大規模槍擊事件。CNN報導則指出，在這起槍擊案發生前，密蘇里州自2013年以來已至少發生了154起大規模槍擊事件。

NFL超級盃冠軍堪薩斯市酋長隊於當地時間週三舉辦封王慶祝遊行，期間卻驚傳槍擊案，據指槍手朝遊行人群開槍，目前傳出有至少1人死亡。圖為其中一名遭到拘捕的兇嫌。（法新社）

第58屆超級盃美式足球賽落幕，本次由堪薩斯酋長衛冕成功完成二連霸壯舉，該隊週三舉行封王慶祝遊行，在堪薩斯市聯合車站附近聚集大批群眾。（美聯社）

NFL超級盃冠軍堪薩斯市酋長隊於當地時間週三舉辦封王慶祝遊行，期間卻驚傳槍擊案，據指槍手朝遊行人群開槍。圖為受傷群眾被送醫治療。（路透）

NFL超級盃冠軍堪薩斯市酋長隊於當地時間週三舉辦封王慶祝遊行，期間卻驚傳槍擊案。圖為受到驚嚇的群眾趴在地上不敢動彈。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法