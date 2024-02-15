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首頁　>　社會

西門町情侶吵架友人護花 街頭駁火警逮5嫌

警方帶同謝姓嫌犯起獲棄置槍枝。（記者劉慶侯翻攝）

警方帶同謝姓嫌犯起獲棄置槍枝。（記者劉慶侯翻攝）

2024/02/15 08:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市西門町昨（14日）凌晨發生街頭駁火槍擊事件，造成4人中槍送醫；轄管萬華分局已釐清共計5人涉案，雙方共計駁火8槍，起獲3把手槍。肇事主因竟是翁姓主嫌在友人的慶生會上怒罵女友，林姓男子看不過去護花，讓翁拉不下臉種下心結。全案在廿四小時內宣佈偵破。

警方表示，主嫌為22歲的林嫌與同齡的翁嫌，兩人原本就相互認識，14日凌晨陸續前往北市萬華區的KTV為共同的友人慶生。

警方調查，席間，翁嫌趁著酒意，在包廂內和女朋友意外爆發激烈口角，大聲辱罵女方；林男看不過去，挺身想幫忙女方解套，翁男認為是遭到譏諷羞辱，憤而率先離去。

約在凌晨3時30分，慶生會結束後，眾人在西門町捷運站一號出口旁騎樓逗留，不料，翁嫌夥同21歲連男、26歲黃男、洪男、陳男等人返回尋仇。

警方調查，林嫌見翁嫌等人來勢洶洶，索興掏出槍枝朝翁男等人射擊，造成連男右胸、黃男及翁男手臂槍傷；洪嫌、陳嫌也立即持槍反擊，林嫌則腿部中彈倒地。

由於案發當日時值年初五，雖然是凌晨時仍有民眾往來，鄰近又是大型KTV旗艦店，造成現場一片混亂。受傷4人則乘亂由友人送醫急救，經治療均無生命危險。

台北市長蔣萬安得知後非常重視，立即指示北市警察局全力偵辦，由萬華分局與刑警大隊、中正一分局、台北憲兵隊共組專案，自昨日至今日凌晨陸續查獲犯嫌林男、翁男、謝男、洪男、陳男等5人到案，並起獲涉案槍枝2把，子彈5顆。

警方查出，林姓主嫌在案發後委請謝姓友人棄置涉案槍枝，被列為共犯偵辦，今日凌晨帶同對方再起獲作案槍枝1把，全案依槍砲、妨害秩序、殺人未遂等罪移送台北地檢偵辦。

警方起獲作案用槍枝號和子彈。（記者劉慶侯翻攝）

警方起獲作案用槍枝號和子彈。（記者劉慶侯翻攝）

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