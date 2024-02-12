美教堂大型禮拜前驚傳槍擊釀2傷 女子持長槍掃射遭休假警察擊斃

美國德州湖木教會教堂11日進行大型禮拜前，有個身穿風衣的女子持長槍掃射釀成2傷，2名休假警察掏槍將女嫌擊斃。（美聯社）

2024/02/12 11:47

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州知名牧師歐斯汀（Joel Osteen），當地時間11日下午2時原本要在全美室內空間第3大的湖木教會教堂（Lakewood Church）舉辦禮拜，孰料在禮拜開始前，有個身穿風衣的女子持長槍掃射，造成現場2人受傷。有2名休假警察立即開槍回擊，在釀成更多傷亡之前將女子擊斃。

據《美聯社》報導，德州休士頓警察局長芬納（Troy Finner）表示，女槍手在11日下午2時之前，跟著1名5歲男童進入教堂，隨即拿出長槍掃射並和休假警察交火，女嫌被擊斃後，5歲男童也傷重命危，目前尚不清楚小孩被誰射中，另有1名57歲男子臀部中彈送醫。

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芬納讚揚休假警員的迅速反應，畢竟女嫌持有長槍，很有可能會造成更大的傷亡。出席警方記者會的牧師歐斯汀透露，如果槍擊案發生在上午11時另一場更大的禮拜上，狀況恐怕會變得更為嚴重。

湖木教會教堂每週定期有4.5萬人參加禮拜，全球有超過100個國家會播出歐斯汀的布道過程，在槍擊事件後，有許多民眾從教堂內疏散。參與禮拜的羅德里格斯（Christina Rodriguez）透露，她在槍響後嚇得尖叫「有槍手、有槍手」，然後和其他人跑到教堂圖書館的後方，躲藏至被警方告知可安全離開之時。

教會成員、35歲男子艾倫吉蒂（Alan Guity）表示，他聽到槍聲後連忙跑向母親，母子倆一起趴在地上祈禱，但槍聲仍然在持續，大約過了5分鐘，才有人告訴他們可以平安撤離。

參與禮拜的民眾從教堂撤離。（美聯社）

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