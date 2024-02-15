法務部團拜 邀北一女鎖舞社、敦品中學打擊樂演出

法務部15日舉辦團拜。（記者吳政峰翻攝）

2024/02/15 16:38

首次上稿：15:34

更新時間：16:38，增加法務部說明與鎖舞介紹

〔記者吳政峰／台北報導〕2月15日新春上工頭一天，法務部辦理新春團拜，特別邀請北一女鎖舞社與敦品中學來部內演出，表演吸睛，現場氣氛熱血，部長蔡清祥期許同仁在新的一年中，繼續保持勇於任事，從民眾角度出發的態度，回應社會對司法正義的期待。

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15日大年初六，是春節連假後第一天上班，法務部舉辦團拜，別出心裁，特別邀請敦品中學及北一女參與，敦品帶來振奮人心的再出發木箱鼓打擊樂，北一女中鎖舞社則舞動live while we're young，展現年輕世代的青春活潑朝氣，替法務部注入活力，迎接嶄新的一年。

法務部說明，會邀請敦品中學，是因為它是法務部下轄的矯正學校，讓迷途少年也有繼續求學、獲得正規教育的機會；北一女則是法務部有多名員工的子女在該校就讀，且就在法務部對面，故商請她們一同參與團拜。

根據國父紀念館刊23期「流行夯文化」介紹，鎖舞（LOCKING）是常見的街舞舞風，大部份是手的動作，變形後可以加許多元素進去，分成 Twist&Lock兩部份，Locking 最注重點的感覺，姿勢、方向、角度，甚至氣勢，都必須被嚴格要求，屬於簡潔有力、風趣十足且即興發揮的獨特舞步，手腕與手肘的轉動，就像耍雙節棍一般，節奏清楚快速，有許多踢腳、拍手甚至劈腿、跪地等動作，為Old School的風格。

蔡清祥表示，回顧過去一年，法務部及所屬全體同仁群策群力，展現無與倫比的團隊行動力，無論在修正刑法及犯罪被害人權益保障法；與德國簽署刑事司法互助協議；並推動許多溫暖友善的司法政策，如製作《民法成年指南》、辦理「司法前進校園講座」系列活動、擴大更生事業群網絡等各項重大業務，均獲致豐碩的成果，對於同仁的辛勞與付出，致上他最深的謝意。

蔡清祥指出，隨著新的一年來臨，為持續落實司法公平與正義，法務部將與時俱進推動各項業務，期勉各位同仁，除了繼續在工作崗位上同心協力、全力以赴投入推動各項業務，並從民眾的感受出發，勇於任事，以積極回應民眾對司法正義的期待，再創佳績。

北一女鎖舞社與法務部長蔡清祥合照。（記者吳政峰翻攝）

北一女鎖舞社舞動青春。（記者吳政峰翻攝）

北一女鎖舞社舞動青春。（記者吳政峰翻攝）

敦品中學獲邀到法務部表演。（記者吳政峰翻攝）

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