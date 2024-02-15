為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

法務部團拜 邀北一女鎖舞社、敦品中學打擊樂演出

法務部15日舉辦團拜。（記者吳政峰翻攝）

法務部15日舉辦團拜。（記者吳政峰翻攝）

2024/02/15 16:38

首次上稿：15:34
更新時間：16:38，增加法務部說明與鎖舞介紹

〔記者吳政峰／台北報導〕2月15日新春上工頭一天，法務部辦理新春團拜，特別邀請北一女鎖舞社與敦品中學來部內演出，表演吸睛，現場氣氛熱血，部長蔡清祥期許同仁在新的一年中，繼續保持勇於任事，從民眾角度出發的態度，回應社會對司法正義的期待。

15日大年初六，是春節連假後第一天上班，法務部舉辦團拜，別出心裁，特別邀請敦品中學及北一女參與，敦品帶來振奮人心的再出發木箱鼓打擊樂，北一女中鎖舞社則舞動live while we're young，展現年輕世代的青春活潑朝氣，替法務部注入活力，迎接嶄新的一年。

法務部說明，會邀請敦品中學，是因為它是法務部下轄的矯正學校，讓迷途少年也有繼續求學、獲得正規教育的機會；北一女則是法務部有多名員工的子女在該校就讀，且就在法務部對面，故商請她們一同參與團拜。

根據國父紀念館刊23期「流行夯文化」介紹，鎖舞（LOCKING）是常見的街舞舞風，大部份是手的動作，變形後可以加許多元素進去，分成 Twist&Lock兩部份，Locking 最注重點的感覺，姿勢、方向、角度，甚至氣勢，都必須被嚴格要求，屬於簡潔有力、風趣十足且即興發揮的獨特舞步，手腕與手肘的轉動，就像耍雙節棍一般，節奏清楚快速，有許多踢腳、拍手甚至劈腿、跪地等動作，為Old School的風格。

蔡清祥表示，回顧過去一年，法務部及所屬全體同仁群策群力，展現無與倫比的團隊行動力，無論在修正刑法及犯罪被害人權益保障法；與德國簽署刑事司法互助協議；並推動許多溫暖友善的司法政策，如製作《民法成年指南》、辦理「司法前進校園講座」系列活動、擴大更生事業群網絡等各項重大業務，均獲致豐碩的成果，對於同仁的辛勞與付出，致上他最深的謝意。

蔡清祥指出，隨著新的一年來臨，為持續落實司法公平與正義，法務部將與時俱進推動各項業務，期勉各位同仁，除了繼續在工作崗位上同心協力、全力以赴投入推動各項業務，並從民眾的感受出發，勇於任事，以積極回應民眾對司法正義的期待，再創佳績。

北一女鎖舞社與法務部長蔡清祥合照。（記者吳政峰翻攝）

北一女鎖舞社與法務部長蔡清祥合照。（記者吳政峰翻攝）

北一女鎖舞社舞動青春。（記者吳政峰翻攝）

北一女鎖舞社舞動青春。（記者吳政峰翻攝）

北一女鎖舞社舞動青春。（記者吳政峰翻攝）

北一女鎖舞社舞動青春。（記者吳政峰翻攝）

敦品中學獲邀到法務部表演。（記者吳政峰翻攝）

敦品中學獲邀到法務部表演。（記者吳政峰翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
嘉義縣府新春團拜 翁章梁：將迎來重大投資
2024/02/15 15:19

嘉義縣府新春團拜 翁章梁：將迎來重大投資
AI大爆發 王美花允諾助產業升級轉型
2024/02/15 15:04

AI大爆發 王美花允諾助產業升級轉型

年後肥！醫揭吃對食物搭配兒茶素幫甩肉
新年新希望 王惠美盼台中綠線捷運延伸彰化案加速進行
2024/02/15 14:54

新年新希望 王惠美盼台中綠線捷運延伸彰化案加速進行
天下第一檢開工「龍頭」趴趴走 檢察官開心領紅包
2024/02/15 11:16

天下第一檢開工「龍頭」趴趴走 檢察官開心領紅包
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播