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誘騙台人赴柬埔寨打工 人蛇集團4幹部從重改判

周女等人涉嫌誘騙國人前往柬埔寨工作，被高雄高分院從重改判。（記者鮑建信攝）

周女等人涉嫌誘騙國人前往柬埔寨工作，被高雄高分院從重改判。（記者鮑建信攝）

2024/02/15 07:01

〔記者鮑建信／高雄報導〕震驚各界人蛇集團誘騙國人到柬埔寨打工案，核心幹部周姓女子等4人，被屏東地院依妨害自由罪，分別判處11月至2年2月不等徒刑，檢方不服上訴，高等法院高雄分院依人口販運防制法從重量刑，判處1年7月至3年8月不等徒刑。

判決書指出，2022年6月底、7月初間，被告陳姓、賴姓、周姓等3名女子，先後因受招募前往柬埔寨工作，加入外稱「萬源集團」、「萬利集團」或「萬古集團」等詐欺犯罪組織集團，林男則負責司機工作。

同年7月起至8月底止，陳姓等4人，聽從上游指揮者指示，由賴女擔任「人事部」組員兼財務，誘騙國人出境加入該犯罪集團及管理零用金；陳女為小組長，負責管理組員及查驗行動電話內容；周女為「人事部」組員，招募國人出境；林男則聯繫、載送受招募的國人，並辦理及代領護照、偽造COVID-19疫苗接種紀錄卡等事宜。

賴女等人以打字月薪4萬元等誘人求才廣告，涉嫌誘騙王姓等10位年輕人出國，其中多人為原住民，賴女等人分別獲取美金1萬800元、美金4000元、美金1300元、新臺幣5萬元報酬。

屏東地方法院依妨害自由罪，判處陳女2年2月、賴女1年10月、周女11月，林男則判處2年、緩刑5年，檢方認為量刑太輕上訴，高雄高分院認為陳女等人所犯，構成人口販運防制法，從重判處陳女有期徒刑3年8月，賴女3年2月，周女1年7月﹔林男則判處2年徒刑，仍可上訴。

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