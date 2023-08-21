台人遭詐赴柬埔寨被囚 監院糾正外交部、雄檢

台人遭詐赴柬埔寨被囚，監委葉大華說明監院通過糾正外交部、雄檢理由。（記者謝君臨攝）

2023/08/21 10:31

〔記者謝君臨／台北報導〕針對近年國人遭誘騙赴柬埔寨等境外求職工作遭囚，監委葉大華、紀惠容調查指出，外交部未積極掌握情勢並意識到案件嚴重性，且海外急難救助金動支困難致使用率偏低，延宕救援工作時程；高雄地檢署於發布破案新聞影片時，未詳加查證影片的真實性及落實去識別化，導致被害人因影片曝光加重囚禁與虐待。監察院通過糾正外交部、雄檢，並建議警政署敘獎有功人員。

近年發生台灣年輕人選擇出國或遭詐騙到柬埔寨等東南亞國家短期打工或求職，柬埔寨博弈公司藉由與求職民眾簽訂工作契約，收取高額仲介費用並從事非法詐騙，如求職人不從，則遭暴力毆打、詐取錢財、扣留護照、非法關押，甚至被層層轉賣、恐嚇強摘器官，受害者來自台灣、香港、中國、孟加拉、印尼等多國。

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調查發現，海外求職打工詐騙非近期才有，早期就有相關案例。柬埔寨國迫於國際媒體及美國壓力，由態度消極轉而面對，再加上網紅BUMP於2022年3月間拍片指稱外交部海外救援國人爭議，始引起國人重視及關注。

2位監委指出，外交部暨駐外館處是國人在海外遭險的第一線求助窗口，據外交部緊急聯絡中心自2021年至2023年6月接獲民眾遭誘騙至國外工作的求助案計643件、向我國駐外館處求助人數：柬埔寨計682件、泰國194件、緬甸124件，情形嚴重。

調查指出，自2021年1月至2022年5月間，外館已接獲54件民眾求助案件，但外交部處理求助案件的積極度及敏感度均顯不足，致延宕救援工作期程，且海外營救國人經費未符「旅外國人急難救助實施要點」規定，動支困難致使用率偏低，故糾正外交部。

另，調查也發現，雄檢在發布破案新聞影片時，未詳加確認內容，不但違反偵查不公開規定，導致新聞發布後讓受困在柬埔寨的被害人被更加重囚禁與虐待，遲至自行付贖脫困後返國，身心受創嚴重，事後雄檢未提供被害人輔導協助措施，也未究責相關違失人員，故糾正雄檢。

此外，2位監委對於警方積極任事，予以肯定，請警政署敘請有功人員，並促請行政院督同所屬就建立專責單位、提升外館犯罪偵查人力、強化公私部門救援網絡合作等議題，續積極檢討改進。

海外求職陷阱多，航警局執行柬埔寨防詐騙關懷專案。圖為警政署長黃明昭（中）去年赴桃機視察執行成效。（資料照記者姚介修攝）

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