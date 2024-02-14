北市春安破功！西門町慶生酒後兩派人馬口角開槍 4人中彈受傷

西門町捷運站1號出口旁今日凌晨傳槍響，警方獲報封鎖現場展開清查，現場查獲彈殼8枚。（記者王定傳翻攝）

2024/02/14 17:13

〔記者王定傳／台北報導〕西門町捷運站1號出口旁今日凌晨傳槍響，一群年約20多歲的男女至西門町替朋友慶生，今天凌晨3點半散場後，兩派人馬疑因酒後發生口角，持槍互轟，其中一方涉嫌開槍者林男自己大腿也中彈，另一派翁男、黃男手部中彈、連姓男子右胸中彈，均無生命危險，警方獲報封鎖現場展開清查，現場查獲彈殼8枚，查緝林男、翁男等人到案，並起獲涉案手槍1把，現正持續追查其他共犯及槍枝下落。

據了解，這兩派鬧事者分別來自於淡水及新莊，眾人齊聚替朋友慶生，卻因酒後失控發生口角衝突。

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警方初步調查，今日凌晨3時許，眾人散場後，狹路相逢，竟在捷運站1號出口旁騎樓上互轟，造成24歲林男大腿中彈，24歲翁男、28歲黃男手部中彈、28歲連男右胸中彈，雙方自行至台大醫院、淡水馬偕就醫治療，均無生命危險。

員警封鎖現場展開清查，現場查獲彈殼8枚，除組專案小組調閱監視器畫面釐清案情，並發現林、翁雙方都有開槍，隨後查緝主嫌林男、協助他棄槍的共犯謝男，以及另一派的翁男到案，另起獲涉案改造手槍1把，但翁男這方的槍手尚未到案，專案小組已鎖定車輛持續追緝，並通知在場涉案人士；全案警詢後依槍砲、妨害秩序等罪移送法辦。

西門町捷運站1號出口旁今日凌晨傳槍響，警方獲報封鎖現場展開清查，現場查獲彈殼8枚。（記者王定傳翻攝）

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