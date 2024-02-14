彰化男警糾纏女護理師 查詢婚姻狀態下場曝

台中高等行政法院認為，劉姓警員查詢金女與家屬個資，情節嚴重，判他敗訴。（記者張瑞楨攝）

2024/02/14 17:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣警局劉姓警員被控從2021年9月起，騷擾金姓女護理師長達1年，甚至涉嫌濫用職權查金女與親人的個人資料共42筆，彰化縣警局依違反警察機關資通安全實施規定，記大過1次懲處，劉員提起行政訴訟，指自己是擔心金女已婚，擔心與金女發生不正當男女關係，才會查詢金女婚姻狀態，情節不重大，不過台中高等行政法院認為他違失情節嚴重，記1大過懲處並未違反比例原則，判他敗訴。

判決書指出，劉員這次針對懲處提起行政訴訟，主張他是便宜行事，他也沒有把金女與家屬個人資料洩露，並非惡性情節重大，他是因為擔心金女已婚，自己與金女交往，會被視為發生不正當男女關係，記1大過的懲處過重，違反比例等原則，聲明撤銷記過。

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台中高等行政法院認為，劉員被發現於2022年間，不當查詢金女及其親屬車籍與個資情形，包括同年6月至8月，使用警政資訊系查詢金女資料24筆，2021年10月至2022年8月，使用警政資訊系統，查詢金女親屬資料18筆，共計42筆，屬於連續違犯，情節嚴重，涉違反個人資料保護法等罪名，已被彰化地檢署起訴，另外，劉員在調查時，也沒有據實報告，違失情節嚴重，記1大過懲處，並未違反比例原則，駁回劉員之訴，可上訴。

劉員不是第一次提起行政訴訟，他於2021年間，騷擾金姓女護理師長達1年，包括2021年9月至2022年6月，持續以臉書訊息、LINE聯絡金女未果，劉員改聯繫金女的姊夫，傳噁心簡訊給金女，希望金女能取回她的內褲，2021年七夕情人節當天，送金莎巧克力花到金女工作場所，同年9月至7月送補品與食品到金女工作場所約7至8次，金女控告劉員觸犯跟蹤騷擾防制法，不過，金女提告時，該法雖已經施行，但劉員滋擾的時間，該法尚未施行，檢方不起訴，彰化縣警局將劉員考績列為丙等，劉員提起行政訴訟，法院判決他敗訴。

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