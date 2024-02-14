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過年賣球鞋拚場 2攤商互嗆聲、掀攤雙雙送辦

大年初四夜賣球鞋，疑同行競爭起衝突，警逮2嫌調查。（民眾提供）

大年初四夜賣球鞋，疑同行競爭起衝突，警逮2嫌調查。（民眾提供）

2024/02/14 10:26

〔記者黃良傑／高雄報導〕春節連假拚業績，疑引來同行不悅，高雄擺攤賣球鞋的徐姓男子（46歲）昨晚被控教唆衛姓表弟，將廖姓攤商的攤架、球鞋掀攤推落，妨害廖男做生意，嚇壞逛市集的民眾，鹽埕警分局獲報逮獲2嫌，今分別依強制、恐嚇等罪嫌將徐、廖等人移送高雄地檢署偵辦，循線儘速通知其餘共犯到案。

鹽埕分局今指出，七賢路派出所於昨晚9時48分許接獲報案，指鹽埕區新樂街與瀨南街口有攤位遭推倒情事，警方獲報後立即趕赴現場了解，賣球鞋攤商廖姓男子（35歲）表示，當時不明人士以徒手翻覆攤架後離去。

據調查，同樣在市集擺攤賣球鞋的徐姓男子（46歲）與被害人廖男曾為同事，現各自創業當老闆，在市集因同業競爭，廖男於昨晚8時許，曾至徐男攤位嗆聲並發生口角，引起徐嫌不滿，疑似教唆表弟衛姓男子（29歲）等人至廖男攤位，以徒手推倒其攤架，妨害其生意。

廖男向警方表示不願追究提吿，警方認為廖男嗆聲及徐男推倒攤架行為，已涉嫌恐嚇罪，警方於2小時內已通知徐姓主嫌及衛姓男子（29歲）到案說明，並分別依刑法強制、恐嚇等罪嫌將徐、廖等人移送高雄地方檢察署偵辦，並將循線儘速通知其餘共犯到案說明移送偵辦。

大年初四夜賣球鞋，疑同行競爭起衝突，警逮2嫌調查。（民眾提供）

大年初四夜賣球鞋，疑同行競爭起衝突，警逮2嫌調查。（民眾提供）

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