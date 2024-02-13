男子年前與家人大吵離家 焦急母等到大年初三報案尋人

廖男年前與家人大吵負氣離家，員警找到人後，勸說他趕緊回家與家人團聚。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/02/13 10:08

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市31歲廖姓男子因觀念與家人有衝突，小年夜前一晚在爭執後負氣離家，媽媽等到大年初三都不見兒子返家，焦急向桃園警分局埔子派出所報案，警方追查發現廖男出現在某三溫暖店，員警好言勸他不要讓媽媽憂心，廖男才同意與警方回到派出所，並由家人前來將他接回團聚。

警方表示，獲報後追查發現廖男應是在某三溫暖店，所長簡國峻與警員吳俊逸前往訪查，請店員協助確認後，為防止廖男規避訪查，員警請店員配合將他帶至櫃台，向他說明家人正在焦急尋人，而廖男說，因觀念與家人不合，年前發生嚴重爭吵，他氣憤離家後為節省開銷，晚上就到網咖或三溫暖店渡時間，經員警勸導溝通，廖男同意與員警返回所內，由家人前來接回。

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埔子所同日也接到吳姓女子報案，指稱59歲的弟弟出門拜拜之後就失去音訊，家人四處尋找未果，警方透過監視器掌握吳男行進方向，立即通報巡邏網加強查尋，所長簡國峻與警員吳俊逸，傍晚就在桃園區中正路發現杵著木棍、神態疲憊的吳男，吳男表示自己因病身體較為虛弱，須杵著木棍緩慢行走，前往廟宇參拜後準備回家，卻突然忘記回家的路，由早到晚沿路走走停停，感覺非常疲憊，見到員警走來正要求助，沒想到是來找自己的，當場鬆了一口氣，員警隨即將吳男送返所內由姊姊接回。

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