除夕前團圓！嘉義男負氣離家逾20年 警協尋近1年助返家

吳姓男子（右）2月8日小年夜偕同兄長向警方感謝，讓他返鄉與家人團圓。（警方提供）

2024/02/09 13:56

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣新港鄉61歲吳姓男子（從母姓）20多年前與妻子（已離婚）吵架後離家北上，就此與家人斷絕聯絡，吳男的陳姓兄長去年2月14日報案協尋，警方花近1年清查探訪，本月終於找到吳男，協助他透過視訊與兄長相認，在除夕前返鄉過年，順利與家人團圓。

陳男去年報案時向警方透露，弟弟20多年前負氣獨自離家北上生活，與妻兒、家人失聯20餘年，因弟弟曾車禍頭部受創，年逾8旬的母親擔心他在外安危，加上父親重病、思念弟弟，拜託警方協尋。

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民雄分局警方經警政系統搜尋許久都未有斬獲，今年元月再度清查轄區協尋人口，透過親友提供的線索，得知吳男在北部從事木工裝潢，循線取得聯絡方式，找到吳男。

吳男接到警方通知時十分訝異，當被告知其父親去年5月已過世，當場忍不住痛哭失聲；2月3日警方利用手機讓吳男與陳姓兄長視訊相認，因事隔多年，2人相見不相識，經分享兒時點滴，兄弟倆才隔著手機螢幕流淚相認。

「真的很感謝警方協助。」吳男昨小年夜返鄉過年，偕同兄長到新港聯合所，感謝所長徐孟輝、警員林亞穎協助，讓他能回老家與母親、兄長團聚。

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