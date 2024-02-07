不告而別出家40年 竹警年前助老翁「起死回生」返家團圓

農曆春節前，關西分駐所警員王冠捷 、吳封旻協助不告而別出家40年的羅姓老翁返家團圓。（警方提供）

2024/02/07 09:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣77歲羅姓老翁，40年前離家不告而別後出家，前（5）日帶著1張寺廟受戒證書，到關西分駐所求助找家人；警員在警政系統中查找未果，經詢問得知羅翁曾住在南山里，警方聯繫該區耆老，終於找到老翁2位胞弟，才知因多年無老翁音訊，家人已申請死亡宣告。當3兄弟在警局內團聚，場面感人。

竹縣警局新埔分局表示，2月5日晚間約9點，關西分駐所值班警員王冠捷、吳封旻，接獲羅翁求助。羅自稱40年未回家，身上只有1張寺廟受戒證書，沒有其他文件。面對這位語焉不詳的老翁，王員試圖通過證書上的資料在警政系統中查找，但未果。

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因羅翁重聽且口齒不清，溝通困難，吳員改用手寫繼續耐心詢問，得知老翁以前住在南山里。警員們迅速聯繫該地區的耆老，終於找到老先生的2位胞弟。

當3兄弟在警局內團聚，驚喜之情溢於言表，片刻說不出話來，彷彿在腦海中將年輕時的記憶一頁一頁翻回來。

家屬向警方表示，羅翁現年應已77歲，失蹤40年之久。期間因毫無老翁訊息，家人曾於民國90年間申請死亡宣告。他們感謝警方協助，找回失蹤多年的親人。

經由警員王冠捷、吳封旻的協助，老翁順利返家。新埔分局表示，關西所員警發揮熱心助人和責任感，在農曆春節將近時刻，看到老翁與家人團圓，共同分享這一份溫暖，就是警察工作最好的禮物。

農曆春節前，關西分駐所警員王冠捷、吳封旻協助不告而別出家40年的羅姓老翁返家團圓。（警方提供）

羅老先生自稱已有40年未回家，只帶著1張寺廟受戒證書，並無其他身分證明文件。（警方提供）

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