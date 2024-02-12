千鈞一髮！漲潮受困嘉義東石壽島 3人驚險獲救

嘉義縣東石壽島驚傳2大1小遊客因漲潮受困沙洲事件。（記者蔡宗勳翻攝）

2024/02/12 14:37

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕大年初三有2民眾帶小朋友到知名景點東石壽島遊憩，沒有注意到漲潮，等到發現已被困在孤島上，媽媽緊急求援，相關單位獲報後，包括海巡署岸巡人員、消防隊員與員警聯合展開救援行動，救援人員攜帶救生衣徒步涉水登島，再涉水將3人安全帶回岸上，結束這場春遊驚魂記。

嘉義縣消防局表示，上午11點44分接獲通報，有3人受困東石白水湖知名景點馬桶附近海域，立即出動布袋、東石及朴子分隊前往搶救，抵達現場回報為2名男性（年約12歲及50歲）及1名女性（年約50歲）受困於沙洲，經人員涉水協助穿戴救生衣後，與海巡署人員陪同涉水安全抵回岸上，受困者無受傷情況，後續交由員警及海巡處理。

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受困求援的媽媽表示，她們雖是嘉義人，但第一次來到壽島，上來時有很多人在島上，但準備折返才發現只剩她們3人，而前來壽島的路已被海水所淹沒成了孤島，原本想要涉水回岸上，但覺得水流很急，又不知海水深度，憂心採空有溺水之虞，只好通報請求救援脫困，很感謝大家協助，直呼「真的很丟臉」。

地方民眾說，遊客旅遊受困壽島通報救援脫困已是第二次。

嘉義縣東石壽島驚傳2大1小遊客因漲潮受困沙洲事件。（記者蔡宗勳翻攝）

嘉義縣東石壽島驚傳2大1小遊客因漲潮受困沙洲事件，軍警消聯合救援脫困。（記者蔡宗勳翻攝）

嘉義縣東石壽島驚傳遊客因漲潮受困沙洲事件，軍警消聯合救援脫困。（記者蔡宗勳翻攝）

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