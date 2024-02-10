職業賭場大年初一開門賺紅包 老闆、賭客一起去警察局過年

北投分局破獲職業賭場。（警方提供）

2024/02/10 15:03

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市一處天九牌賭場看準春節期間許多人領紅包，大年初一就開張營業，未料被台北市警局北投分局盯上，大批員警10日凌晨衝入現場瓦解，把負責人、員工、賭客全帶回警局偵辦，訊後依刑法賭博罪移送士林地檢署偵辦。

北投分局偵查隊長偵查隊許文鋒表示，近期清查轄內易賭博場所，發現有不肖賭博集團刻意利用警方春節忙於維護治安與交通工作期間，在民宅經營起職業賭場。員警蒐證多時，於農曆大年初一凌晨一舉搗破這處天九牌賭場，逮獲賭場負責人與賭客等9人。

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許文鋒指出，員警蒐證過程期間，發現陳姓主嫌賭場在外設有監視器及把風人員，賭場出入門禁管制嚴密，一般人不易進出，警方為了查緝，先行控制在1樓的把風人員，此時2樓現場賭客們聚賭氣氛仍然熱絡，渾然不知在外已有多名員警埋伏。

許文鋒說明，警方一舉湧入2樓，當場查獲陳姓主嫌及賭客等9人，讓這處職業賭場在大年初一開張第1天就被警方搗破、關門，全案依刑法賭博罪，將負責人及員工移送士檢偵辦，賭客則依社會秩序維護法裁罰。

許文鋒強調，為了讓民眾安心過好年，北投分局將持續加強取締職業賭場，並針對可能提供賭博的場所加強清查臨檢，以防堵賭博歪風及杜絕賭博貪念，維護社會治安。

北投分局破獲職業賭場。（警方提供）

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