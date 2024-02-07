2/7 今彩539頭獎開2注落台北、嘉義！春節大紅包開出18組

今晚（2月7日）開獎的第第113000033期今彩539頭獎開出2注。（台彩提供；本報合成）

2024/02/07 22:19

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大樂透頭獎連7摃上看2.4億 春節大紅包開出18組

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月7日）開獎的第113000033期今彩539頭獎開出2注，由台北市中正區信陽街11之1號「信陽彩券行」及嘉義市西區垂楊里新民路822號一樓「財神到彩券行」開出；第113000012期大樂透頭獎摃龜；第113000012期春節大紅包開出18組，還有316組尚未開出，將於下期（2/8）繼續加開大紅包獎項。

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第113000012期大樂透中獎號碼「20、22、31、34、35、37，特別號：07」，頭獎摃龜；貳獎4注中獎，每注可得66萬708元；參獎共41注中獎，每注可得6萬9417元；肆獎共109注中獎，每注可得1萬6785元；伍獎共2488注中獎，每注可得2000元；陸獎共3661注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬7781注中獎，每注可得400元；普獎共44932注中獎，每注可得400元。

第113000012期49樂合彩中獎號碼為「20、22、31、34、35、37」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共78注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2093注中獎，每注可得1250元。

第113000033期今彩539中獎號碼為「06、11、15、28、31」，頭獎2注中獎，可得800萬元；貳獎共156注中獎，每注可得2萬元；參獎共6224注中獎，每注可得300元；肆獎共72603注中獎，每注可得50元。

第113000033期39樂合彩中獎號碼為「06、11、15、28、31」，四合2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共102注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6001注中獎，每注可得1125元。

第113000033期3星彩中獎號碼為「303」，壹獎共119注中獎，每注可得5000元。

第113000033期4星彩中獎號碼為「8693」，壹獎共7注中獎，每注可得5萬元。

第113000012期春節大紅包中獎號碼為「07、08、11、13、22、32、34、40、46」，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大紅包」獎項，今日計開出18組共20注中獎，其中16組為單注中獎、各得獎金100萬元，2組為2注均分、各得獎金50萬元。本期開出18組，還有316組尚未開出，將於下期（2/8）繼續加開大紅包獎項。

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第113000012期 「春節大紅包」之84組號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷自台灣彩券網站）

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