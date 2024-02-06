外籍女出租套房賣淫捧千鈔、龍蝦炫富 移民署擒集團15嫌

東南亞女子入住出租套房賣淫，高舉龍蝦炫富。（記者黃良傑翻攝）

2024/02/06 20:09

〔記者黃良傑／高雄報導〕一名逾期賣淫的越南女子向移民署高市專勤隊投案，報檢追查跨高屏的「尚青」人口販運集團，兵分多路前往15名嫌犯住處搜索、拘提到案，並查扣多支犯案手機、保險套、潤滑液，以及大批帳冊、不法所得等贓證物，其中6嫌聲押獲准，15名犯嫌全依違反人口販運防制法、刑法妨害風化罪及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

據了解，隸屬於「尚青」集團的1名越南籍女子小雯（化名），去年1月間，利用外出前往高雄市區賣淫機會，趁機逃出馬伕的控制，向移民署南區事務大隊高雄專勤隊自首，小雯坦承以觀光名義來台賣淫，還有集團女成員將千元鈔打開，當作扇子遮臉炫富，全案引發高屏地區移民署、警方關注、查辦，追查幕後人蛇、賣淫集團。

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移民署高雄、屏東專勤隊聯手蒐證1年，同時會同屏東警方追查出「尚青」集團主嫌徐姓男子（24歲），懷疑他藏身屏東市區，佯裝修繕房子，得知房東有意出租，便租下找來外籍女子入住賣淫。

專案小組掌握徐男與平均僅25歲同夥，合組跨國人蛇賣淫集團，高薪招攬大批東南亞女子來台從事性交易，平日藉著室內裝修名義，趁機藏匿逾期失聯外籍女移工，並分散居住出租套房賣淫，不定期遷移逃避查緝。

這些外籍賣淫女子平日生活揮霍，不時拍傳手持高單價生猛海鮮，或大把鈔票的炫富照片，行徑誇張，徐男與另14名男女分工，有人負責管理控制外籍女子，也有人充當馬伕接送女子賣淫，直到今年2月間收網，搜索屏東市多處出租套房，查獲4名越南、泰國籍女子，查扣手機、保險套、潤滑液、帳冊及贓款，她們分別利用觀光或短期免簽證名義來台賣淫。

全案共逮捕15嫌，依妨害風化罪、違反人口販運防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送屏檢後，聲押徐男等6名集團成員獲准，同時深入追查幕後跨國人蛇集團。

東南亞女子入住出租套房賣淫，高舉千元鈔炫富。（記者黃良傑翻攝）

東南亞女子入住出租套房賣淫。（記者黃良傑翻攝）

東南亞女子入住出租套房賣淫。（記者黃良傑翻攝）

東南亞女子入住出租套房賣淫，移民署擒集團15嫌。（記者黃良傑翻攝）

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