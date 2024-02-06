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肇逃吊銷駕照、3年內禁考 男求情「要接送小孩」法官駁回

羅男提行政訴訟，向法官求情「尚有小孩要接送，是否有其他替代方式？」法官審理，認處分無誤，羅男請求無理由，予以駁回。（資料照）

羅男提行政訴訟，向法官求情「尚有小孩要接送，是否有其他替代方式？」法官審理，認處分無誤，羅男請求無理由，予以駁回。（資料照）

2024/02/06 17:37

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣羅姓男子開車違規迴轉，害對向機車女騎士急煞摔車受傷，因2車未發生碰撞，羅男認為與他無關，逕行離去；羅男事後被告肇事逃逸，獲檢方緩起訴，但須被吊銷駕照、3年內不得重考。羅男提行政訴訟，向法官求情「尚有小孩要接送，是否有其他替代方式？」法官審理，認處分無誤，羅男請求無理由，予以駁回。

羅男於2022年2月10日上午9點30分許，在苗栗市區道路違規跨越雙黃線迴轉，致使對向車道的機車騎士朱姓女子緊急剎車，而摔車受傷。羅男雖然有聽見機車摔車聲音，但因2車沒有發生碰撞，羅男自認與他無關，遂逕自離去。

事後，羅男被警方循線通知到案，並依肇事逃逸罪嫌將他移送苗栗地方檢察署偵辦。檢察官偵結，予以緩起訴處分，緩起訴期間為1年，並應於緩起訴處分確定之日起3個月內向公庫支付5萬元。

不過，羅男也被警方舉發「汽車駕駛人駕駛汽車肇事致人受傷而逃逸」違規，由苗栗監理站依道交條例第62條第4項規定，裁處罰鍰6000元，因與刑事案件處分相扣抵無須繳納，但吊銷駕駛執照部分，仍須依法裁處，因此，羅男被處吊銷駕駛執照，3年內不得重新考領駕照。

羅男不服，提行政訴訟，主張處分撤銷，並向法官求情「尚有小孩要接送，是否有其他替代的方式？」 不過，法官審理，認苗栗監理站的處分認事用法並無違誤，羅男訴請撤銷關於吊銷駕照，3年內不得考領駕照為無理由，應予駁回。

法官並指出，況羅男所受處分僅限於駕駛車輛，並且在吊銷駕駛執照禁考3年之期間屆滿後，仍可再次透過考試取得駕駛執照，依法亦難採為撤銷處分之理由。

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